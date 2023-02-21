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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۹:۴۸

عضو شورای اسلامی شهرقزوین:

فاز سوم بهسازی محور نسیم شمال باید عملیاتی شود

فاز سوم بهسازی محور نسیم شمال باید عملیاتی شود

قزوین- عضو شورای اسلامی شهر قزوین گفت: مدیریت شهری قزوین با همراهی و هماهنگی اداره کل راه و شهرسازی اجرای فاز سوم بهسازی و ساماندهی نسیم شمال را دستور کار قرار دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرج اله فصیحی رامندی عضو شورای اسلامی شهر قزوین صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران استان قزوین اظهار کرد: شهرداری قزوین طی سال‌های اخیر اقدام به بهسازی و ساماندهی محور نسیم شمال در ۲ فاز نموده، که مورد استفاده هموطنان عزیز که قصد عبور از قزوین را دارند، قرار می‌گیرد و ضرورت دارد فاز سوم این پروژه نیز که مورد درخواست و استفاده همشهریان عزیز است نیز در دستور کار قرار گرفته و اجرا شود.

وی ادامه داد: لذا باید برای بخشی از این مسیر که محدوده پشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین است نیز برنامه‌ریزی هایی برای ساماندهی مسیر صورت گیرد.

این عضو شورای اسلامی شهر قزوین افزود: وضعیت این بخش از مسیر نسیم شمال به لحاظ آسفالت و ایمنی مناسب نیست لذا باید قبل از هرگونه اقدام مانند نصب گاردریل برای ساماندهی این بخش برنامه‌ریزی شود.

وی گفت: ساماندهی و ایجاد ترمینال مسافری در نسیم شمال باید در دستور کار قرار گیرد و خودروهای تاکسی و مسافر بر که در مسیر دروازه رشت برای سوار نمودن مسافر توقف دارند باید در پایانه نسیم شمال جانمایی شوند.

وی تاکید کرد: با این اقدام مشکلات ایمنی، سیما و منظر شهری و ترافیک این مسیر تا حدودی رفع خواهد شد.

کد مطلب 5714259

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