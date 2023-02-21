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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۴:۰۶

حضور لایف استار در نمایشگاه گلفود ۲۰۲۳ دبی

حضور لایف استار در نمایشگاه گلفود ۲۰۲۳ دبی

از پرطرفدارترین نمایشگاه‌های جهان که با موضوع مواد غذایی و نوشیدنی‌ها به صورت سالانه در دبی و در کشور امارات برگزار می‌شود، نمایشگاه بین المللی گلفود است که لایف استار امسال در آن حاضر است.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، معمولاً هر ساله بازدیدکنندگان و علاقه مندان بسیاری از اکثر کشورهای دنیا در این نمایشگاه شرکت کرده و از آن دیدن می‌کنند. نمایشگاه محصولات غذایی گلفود دبی دارای ۴ شاخه مختلف است که هر کدام از این شاخه‌ها، دارای غرفه‌های اختصاصی خود هستند که در آنجا محصولات و نوآوری‌های‌شان را در معرض دید عموم قرار می‌دهند.

تمامی افراد و علاقه‌مندان می‌توانند از نمایشگاه غذا و نوشیدنی دبی بازدید کنند. از جمله افراد شرکت کننده در نمایشگاه می‌توان به تولیدکنندگان انواع مواد غذایی، رستوران دارها، فروشندگان، واردکنندگان، آشپزها و توزیع کنندگان اشاره کرد.

از معروف‌ترین برندهای ایرانی که در این نمایشگاه حضور دارند، نوشیدنی انرژی زالایف استار است. به گفته مدیر روابط عمومی برند لایف استار، این برند بعد از شرکت در نمایشگاه گلفود ۲۰۲۲، برای دومین سال پیاپی در نمایشگاه بین‌المللی گلفود ۲۰۲۳ نیز حضور دارد تا محصولات خود را عرضه کند. برند لایف استار با دو نوع نوشیدنی انرژی‌زا کلاسیک و زیرو (دارای BCAA) در این نمایشگاه حضور پیدا کرده است.

گفتنی است لایف استار، امسال در غرفه HP۲-G۲ واقع در سالنالمستقبل پلازا، مرکز تجارت جهانی دبی در نمایشگاه گلفود ۲۰۲۳ حضور پررنگی دارد. نمایشگاه از تاریخ ۱ اسفند شروع می‌شود و تا ۵ اسفند ادامه دارد.

مدیر روابط عمومی لایف استار، هدف این برند از حضور در این نمایشگاه بین‌المللی به عنوان مهم‌ترین و بزرگترین نمایشگاه صنایع غذایی جهان، ایجاد بستری مناسب برای تجارت و توسعه بازار، تبادل دانش و مهارت با متخصصان صنایع غذایی سایر کشورها، آشنایی با آخرین روندها و نوآوری‌ها در صنایع غذایی جهان، نمایش توانمندی‌ها و دستاوردهای تولید نوشیدنی انرژی‌زا در کشور ایران است.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.

کد مطلب 5714297

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