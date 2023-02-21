به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا پرنده که به چابهار در جنوب سیستان و بلوچستان سفر کرده، صبح سه شنبه در جمع مسئولین ایمنی واحدهای تولیدی شهرستان‌های کنارک و چابهار حاضر شد و افزود: اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استناد ماده ۹۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، در راستای صیانت از نیروی کار و سرمایه‌های ملی، اقداماتی انجام می‌دهد.

وی ادامه داد: حدود ۲۲۰ هزار ابلاغیه رفع نقص به کارفرمایان متخلف از اجرای مقررات قانون کار و آئین نامه‌های ایمنی و حفاظت فنی توسط همکاران ما صادر شده است. همچنین انجام ۵۰ هزار بازرسی هدفمند از کارگاه‌های پر خطر در صنایع ساختمان، معدن، نفت، گاز و پتروشیمی از دیگر اقدامات بازرسان کار سراسر ایران در سال جاری بوده است.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حضور مؤثر و تخصصی اداره کل متبوع در سفرهای استانی رئیس جمهور و پاسخگویی در میز خدمت خبر داد و گفت: ۹ هزار درخواست متقاضیان تأیید یا تمدید گواهی صلاحیت ایمنی امور پیمانکاری به منظور بکارگیری پیمانکاران واجد صلاحیت ایمنی و کاهش حوادث در خصوص کارگران پیمانکار در کشور بررسی شده است.

پرنده بازنگری آئین نامه آموزش ایمنی کارگران، کارفرمایان و کارآموزان، هماهنگی و اقدام در خصوص موارد مرتبط با روابط بین الملل و مقاوله نامه‌ها شامل مقاوله نامه کار کودک و ایمنی و بهداشت شغلی و کار دریایی و احراز ۶ برنامه ارتقای ایمنی در سطح کشور را از جمله اقدامات مهم انجام شده و یا در دست اجرای حوزه بازرسی کار بیان کرد.

وی از فعالیت بیش از ۲۱ هزار کمیته ایمنی و بهداشت کار در کشور خبر داد و افزود: می‌توان از این ظرفیت در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی در هنگام بحران و شرایط اضطراری از جمله وقوع بلایای طبیعی بهره برد.

محمد ذاکر شیخ زاده رئیس بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان هم در این جلسه اظهار داشت: ۳۰۰ نفر به عنوان مسئول ایمنی و ۲۸۶ کمیته حفاظت و بهداشت کار در این استان فعالیت می‌کنند.

وی همچنین از کاهش ۴۰ درصدی حوادث ناشی از کار در سیستان و بلوچستان طی سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد.