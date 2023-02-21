به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد آئینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از برگزاری نشست مشترک وزیر راه و شهرسازی و وزیر کشور برای تسریع در نوسازی بافت فرسوده با ابلاغ بسته تشویقی ۱۹ بندی توسط رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری خبر داد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه در گزارش تدوین شده توسط مسئولان وزارت کشور بر ضرورت تولید مسکن در بافت‌های فرسوده نیز تاکید شده است، گفت: با توافقی که انجام شد و همچنین فراهم شدن زمینه‌های لازم برای نوسازی بافت فرسوده ضرورت دارد تا برای تولید مسکن بیشتر از گذشته از ظرفیت بافت‌های فرسوده برای تولید مسکن استفاده شود.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران توضیح داد: تولید مسکن در بافت فرسوده شهرها مزیت نسبی به ساخت مسکن در دیگر نقاط دارد. زیرا این بافت‌ها واجد امکانات و تأسیسات است و به دلیل قرار داشتن در بافت شهرها مردم رغبت بیشتری برای مشارکت دارند.

مشارکت حداکثری استانداران و شهرداران برای تحقق نوسازی بافت‌های فرسوده

آئینی با یادآوری اینکه طبق تاکید وزیر راه و شهرسازی نوسازی سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده در برنامه اجرا قرار گرفته است، ادامه داد: با تاکید ویژه وزیر کشور، استانداران به شکل ویژه در ترغیب و زمینه سازی برای نوسازی بافت‌های فرسوده مشارکت حداکثری خواهند داشت.

وی تصریح کرد: در نشست مشترک مسئولان وزرات راه و شهرسازی و وزارت کشور مقرر شد تا استانداران به شکل ویژه با مجموعه شهرداری استان‌های خود نشست‌هایی را برگزار کنند و در آن نشست‌ها مقدمات اجرای بسته تشویقی فراهم شود. از جمله مقدماتی که در این خصوص لازم است تاکید بر اینکه نکات است که شهرداری‌ها، محلات مشمول بسته تشویقی را اعلام کنند.

محلات مشمول بسته تشویقی ۱۹ بندی بازآفرینی شهری توسط شهرداری‌ها شناسایی و به تصویب کمیسیون ماده ۵ برسد

به گفته آئینی، در مصوبه ۱۹ بندی تاکید شده که محلاتی مشمول بسته تشویقی می‌شوند که یک سوم سرانه خدماتی آنها شامل آموزشی، بهداشتی، درمانی، انتظامی و سایر، تأمین شده باشد. بنابراین شهرداری‌ها باید محلات مشمول را به تصویب کمیسیون ماده ۵ استان برسانند و اعلام عمومی کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: درخواست کردیم تا در اسرع وقت و ظرف دو هفته آینده این کار در استان‌ها انجام و نتیجه اعلام شود.

آئینی افزود: با تاکید وزیر راه و شهرسازی و وزیر کشور مقرر شد تا چنانچه استانداران با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی و زیست محیطی شهرها نیازمند بسته تشویقی تکمیلی هستند آنها را اعلام و تدوین کنند و به تصویب کمیسیون ماده ۵ استان برسانند.

همچنین تاکید شده است که زمان صدور پروانه برای نوسازی بافت‌های فرسوده تسریع شود و استانداران گزارش عملکرد دوره‌ای را ارسال کنند. مقرر شد تا ضوابط بسته تشویقی در سامانه صدور پروانه شهرداری بنشیند و بر این اساس پروانه صادر شود.