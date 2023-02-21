به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره روابط‌عمومی و ارتقا سرمایه اجتماعی بانک تجارت، مرتضی ترک تبریزی در نشست تخصصی ارز دیجیتال، توسعه و به‌کارگیری آن در اکوسیستم مالی ایران که عصر اولین روز همایش بانکداری الکترونیکی و نظام پرداخت برگزار شد بر ضرورت استفاده از تجارت مشتریان در جریان حرکت به سمت دیجیتالی شدن و ارزش‌آفرینی تاکید کرد.

وی با بیان اینکه ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) تکنولوژی جدیدی است که به تمرین و مشارکت نیاز دارد گفت: با درگیر شدن بخش‌های اقتصادی و مالی بانک مرکزی باید زیرساخت‌های لازم برای به ثمر نشستن این مهم، آماده شود؛ اما آنچه در این حوزه اهمیت دارد توجه به جلوگیری از ایجاد هزینه برای بانک‌هاست.

نایب‌رئیس هیأت‌مدیره بانک تجارت افزود: ارز دیجیتال بانک مرکزی بدون شک در خلق ارزش، تحول دیجیتال و احراز هویت نقش مهمی دارد اما باید به گونه‌ای در اختیار مشتریان قرار گیرد که بازخورد منفی و پس‌زدگی ایجاد نکند؛ به عبارت دیگر باید در جایی از این اقدام جدید استفاده کرد که پیش‌برنده باشد.

ترک تبریزی با اشاره به نقش نظارتی سامانه‌های بانک مرکزی در حوزه ارز دیجیتال گفت: در صورت مشخص شدن جای درست استفاده از ارز دیجیتال بانک مرکزی و تجهیز درست تیم‌ها در این راستا، بدون شک اقدامی کارگشا در عرصه پولی و بانکی کشور صورت خواهد گرفت.

نایب‌رئیس هیأت‌مدیره بانک تجارت از اعلام آمادگی این بانک برای اجرای طرح ارز دیجیتال بانک مرکزی خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح یکی از شرکت‌های بانک تجارت مأمور شده تا پشتیبانی‌های لازم را صورت دهد؛ علاوه بر این، یک شرکت هم در موضوع بیزینس طرح وارد شده است.

ترک تبریزی ادامه داد: در مجموعه بانک تجارت تلاش شده تا همراهی خوبی با بانک مرکزی صورت گیرد؛ در همین راستا پروژه به خوبی پیش رفته و بخش عملیاتی نیز به مرور در حال انجام عملیات‌هاست.

نایب رئیس هیأت مدیره بانک تجارت با تاکید بر ضرورت راه‌اندازی شبکه CBDC بر اساس خواست و علاقمندی مشتریان گفت: با اجبار کاری از پیش نمی‌رود چرا که از سوی مشتریان بازخورد مناسبی دریافت نخواهد شد. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکنولوژی کیف پول اشاره کرد که سال‌هاست راه‌اندازی شده اما هنوز، مشتریان از کارت بانکی استفاده می‌کنند و به اپلیکیشن‌ها بی‌توجه هستند.

محمدرضا مانی یکتا مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی به‌عنوان رئیس این پنل تخصصی گفت: در ایران برای ریال دیجیتال اقدامات اولیه از سال ۹۷ بیشتر با جنبه اقدامات فنی آغاز شد. با توجه به مسائلی مانند مدیریت چالش‌های اقتصادی در پرداخت‌های خرد، باعث شد تا پروژه مشترکی با عنوان رمز پول بانک مرکزی معرفی شود و کار مطالعاتی گسترده در بانک مرکزی نیز برای آن از قبل شروع شد.