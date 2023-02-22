به گزارش خبرگزاری مهر، به دعوت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه، جمعی از ایران‌شناسان این کشور در نشستی صمیمانه با حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانی‌پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در محل رایزنی فرهنگی شرکت کردند.

در ابتدای این نشست، مسعود احمدوند، رایزن فرهنگی کشورمان در روسیه پیرامون وضعیت فعلی فعالیت‌های ایرانشناسی و اتاق‌های ایران در دانشگاه‌های روسیه توضیحاتی ارائه کرد.

سپس، حجت‌الاسلام والمسلمین ایمانی‌پور در خصوص روابط نزدیک دو کشور ایران و روسیه در مقطع کنونی و ظرفیت‌های خوب فعالیت در حوزه ایرانشناسی سخن گفت.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خطاب به ایرانشناسان افزود: چنانچه اقدامی هست که می‌توانید برای کمک به گسترش همکاری‌ها بین دو کشور و تقویت جریان ایرانشناسی پیشنهاد دهید، بررسی و اقدام خواهد شد.

در ادامه این دیدار، تعدادی از اساتید ایران‌شناسی و زبان و ادبیات فارسی درباره برخی چالش‌ها و نیازها به ویژه در حوزه فرصت‌های دانش‌افزایی، تبادل استاد و دانشجو، تجهیز اتاق‌های ایران و تعریف برنامه‌های مشترک صحبت کردند.

ایرانشناسان و اسلام‌شناسانی نظیر توفیق ابراهیم، نور کربایف، الکساندر پالیشوک، نینا مامدداوا، یلنا گلادکاوا، ولادیمیر یورتایف، لانا راوندی، آنا برزینا، ماریا گن، ولادیمیر ایوانووف و برخی اساتید جوان انستیتو شرقشناسی آکادمی علوم روسیه حضور داشتند.