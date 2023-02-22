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۳ اسفند ۱۴۰۱، ۱۶:۳۷

به دعوت رایزنی فرهنگی ایران در مسکو؛

ایرانشناسان روسی با ایمانی‌پور دیدار کردند

ایرانشناسان روسی با ایمانی‌پور دیدار کردند

تعدادی از ایرانشناسان روسی در نشستی صمیمانه با رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دیدار و گفت‌وگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به دعوت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه، جمعی از ایران‌شناسان این کشور در نشستی صمیمانه با حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانی‌پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در محل رایزنی فرهنگی شرکت کردند.

در ابتدای این نشست، مسعود احمدوند، رایزن فرهنگی کشورمان در روسیه پیرامون وضعیت فعلی فعالیت‌های ایرانشناسی و اتاق‌های ایران در دانشگاه‌های روسیه توضیحاتی ارائه کرد.

سپس، حجت‌الاسلام والمسلمین ایمانی‌پور در خصوص روابط نزدیک دو کشور ایران و روسیه در مقطع کنونی و ظرفیت‌های خوب فعالیت در حوزه ایرانشناسی سخن گفت.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خطاب به ایرانشناسان افزود: چنانچه اقدامی هست که می‌توانید برای کمک به گسترش همکاری‌ها بین دو کشور و تقویت جریان ایرانشناسی پیشنهاد دهید، بررسی و اقدام خواهد شد.

در ادامه این دیدار، تعدادی از اساتید ایران‌شناسی و زبان و ادبیات فارسی درباره برخی چالش‌ها و نیازها به ویژه در حوزه فرصت‌های دانش‌افزایی، تبادل استاد و دانشجو، تجهیز اتاق‌های ایران و تعریف برنامه‌های مشترک صحبت کردند.

ایرانشناسان و اسلام‌شناسانی نظیر توفیق ابراهیم، نور کربایف، الکساندر پالیشوک، نینا مامدداوا، یلنا گلادکاوا، ولادیمیر یورتایف، لانا راوندی، آنا برزینا، ماریا گن، ولادیمیر ایوانووف و برخی اساتید جوان انستیتو شرقشناسی آکادمی علوم روسیه حضور داشتند.

کد مطلب 5715687

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