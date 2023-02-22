کارگاه‌ ملی پوستر رضوی در قم آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه ملی پوستر رضوی با حضور از سری برنامه‌های هشتمین جشنواره ملی گرافیک رضوی همزمان با حلول ماه شعبان‌المعظم در قم آغاز به کار کرد.

طراحان رشته پوستر رضوی همزمان با روز چهارشنبه که به روز زیارتی امام رضا علیه‌السلام مشهور است، به زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها خواهر خورشید مشرف شدند و کار خود را با اذن و توسل به بانوی کرامت و با غبار روبی از ضریح مطهر بانوی کرامت آغاز خواهند کرد.

بازدید از موزه اسناد و تاریخ حوزه در مدرسه فیضیه از دیگر برنامه‌های روز نخست اساتید و هنرمند این رویداد هنری در قم بود

عصر امروز نیز جلسه توجیه کارگاه و ایده‌پردازی کارگاه پوستر رضوی با حضور اساتید معظم مسعود نجابتی، محمدرضا دوست محمدی، صابر شیخ رضایی، سید محمدرضا میری، حامد مغروری و مجتبی مجلسی برگزار شد.

مسعود نجابتی از هنرمندان شناخته شده گرافیک کشور دبیری هشتمین جشنواره ملی گرافیک رضوی را برعهده دارد.

هشتمین جشنواره گرافیک رضوی با هدف ترویج اندیشه امامت و تحکیم نظام ولایت با محوریت شخصیت، سیره و معارف امام رضا علیه‌السلام و فرهنگ رضوی در سطح جامعه، شناسایی، معرفی و گرامی‌داشت تولیدکنندگان و پدیدآورندگان برتر آثار فاخر هنری رضوی، فرآوری محتوای تولیدی جشنواره جهت انتشار در رسانه‌های اجتماعی و فضای مجازی و نزدیک‌سازی تولیدات هنری به زندگی و دغدغه‌های واقعی مردم اعلام فراخوان شده است.

این جشنواره به همت بنیاد بین‌المللی فرهنگی‌هنری امام رضا علیه‌السلام با مشارکت معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم برگزار می‌شود.