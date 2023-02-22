لاپید: اسرائیل شش ماه دیگر از درون متلاشی خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «یائیر لاپید» رئیس جناح اپوزیسیون و نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی درباره متلاشی شدن این رژیم از داخل هشدار داد.

بر اساس این گزارش، لاپید روز چهارشنبه گفت: اسرائیل شش ماه دیگر از درون متلاشی خواهد شد و جامعه آن درگیر نفرت از یکدیگر خواهند بود.

این مقام صهیونیست طی سخنانی در کنست رژیم صهیونیستی خطاب به «یاریو لیوین» وزیر دادگستری این رژیم گفت: لیوین، تو مسئول این اوضاع بشمار می‌روی چرا که رئیس کابینه حقیقی تو هستی. مسئول آنچه در حال حاضر رخ می‌دهد تو هستی. ما را با حرف زدن از گفتگو (پیرامون اصلاحات قضائی) احمق فرض نکن وقتی که خودت این قانون را تصویب می‌کنی. دروغ کافی است.

تصویب اصلاحات قضائی مدنظر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در قرائت نخست، با واکنش شدید جریان‌های مخالف وی روبرو شده است.

این در حالی است که پیش نویس قانون اصلاحات قضائی نتانیاهو برای تصویب نهایی باید دو بار دیگر در کنست قرائت شود و در صورت تصویب در مرحله سوم، به طور نهایی اجرایی خواهد شد.

در صورت خروج نمایندگان احزاب مخالف نتانیاهو از کنست رژیم صهیونیستی، تصویب این قانون جنجالی ممکن است به بن بست برسد.

در همین رابطه، یائیر لاپید ضمن انتقاد شدید از جریان‌های حامی نتانیاهو در کنست، گفت: تاریخ، به دلیل آسیبی که به دموکراسی، اقتصاد و امنیت اسرائیل وارد نموده اید، شما را قضاوت خواهد کرد! شما بدون اینکه به اهمیت فعالیت‌های خود اهتمام داشته باشید اسرائیل چند پاره کردید!