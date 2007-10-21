نتایج مطالعه کهن ترین بقایای کشف شده انسان از غار شکارچیان بیستون منتشر شد

مسئول بخش پژوهش های پارینه سنگی موزه ملی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: این سنگواره بخشی از استخوان زند زبرین "ساعد" انسان نئاندرتال است که در سال 1328 طی کاوش های باستان شناس آمریکایی " کارلتن کوون" در غار کوچک شکارچیان بیستون در کرمانشاه کشف شد.

فریدون بیگلری افزود: این غار که یکی از غنی ترین مکان های شناسایی شده حاوی بقایای سکونت پارینه سنگی میانی در ایران است به فاصله کمی از کتیبه مشهور داریوش در بیستون واقع شده است.

وی ادامه داد: "کوون" در کاوش این غار هزاران ابزار ساخته شده از سنگ آتش زنه مربوط به صنعت اولیه موستری و بقایای استخوان حیوانات شکار شده ای چون گوزن و اسب وحشی را کشف کرد، وی علاوه بر استخوان ساعد مذکور، یک دندان پیشین دیگر را نیز به انسان نئاندرتال منصوب کرد که این دو نمونه استخوان و دندان همراه با سایر یافته های غار بیستون پس از کاوش به موزه دانشگاهی دانشگاه پنسیلوانیا در آمریکا منتقل شدند.

بیگلری افزود: این باستان شناس باستانی چند سال پس از کاوش غار بیستون و چند غار دیگر در ایران گزارش این پژوهش ها را در یک مجلد منتشر ساخته که در آن به اختصار به بقایای انسانی مذکور نیز پرداخته است.

وی خاطر نشان کرد: اما پس از گذشت نزدیک به نیم قرن از مطالعه اولیه وی در بازنگری این بقایا که نتایج آن به وسیله ترینکاوس و اینجانب منتشر شده روشن شد که دندان یافت شده مربوط به انسان نیست و در واقع متعلق به گاوسانان است، اما قطعه ساعد یافت شده به احتمال قوی مربوط به انسان نئاندرتال است و تنها بقایای جسمانی از این انسان است که تاکنون در ایران کشف شده است.

بیگلری یادآور شد: نزدیکترین مکانی که بقایای سنگواره انسان نئاندرتال در آن یافت شده غار شنیدار در کوهپایه های غربی زاگرس در کردستان عراق است که طی کاوش های انجام گرفته در آن بقایای استخوان بندی 10 انسان نئاندرتال کشف شد.

وی عنوان کرد: کشفیات غار شنیدار و بیستون نشان دهنده گسترش جوامع نئاندرتال در مناطق مختلف زاگرس است که احتمالا پیش از 100 هزار سال قبل وارد این منطقه شده و تا حدود چهل هزار سال پیش به بقای خود ادامه دادند، اما با ظهور انسان هوشمند جدید، نسل نئاندرتالها برای همیشه منقرض شد.

استان کرمانشاه یکی از مناطق بسیار مهم از لحاظ مطالعات پارینه سنگی در ایران و خاورمیانه است و طی چند سال گذشته بیش از 10 مقاله پژوهشی که حاصل مطالعات انجام شده درباره پارینه سنگی کرمانشاه بوده در نشریات بین المللی و همچنین نشریات تخصصی داخلی منتشر شده است.