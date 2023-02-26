به گزارش خبرنگار مهر محمد دوستار ظهر یکشنبه در آئین افتتاحیه سومین دوره رویداد ملی کرسی‌های آزاد اندیشی استان گیلان در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی رشت، اظهار کرد: برپایی کرسی آزاداندیشی در دانشگاه‌ها از مطالبات جدی رهبری و نظام است.

وی با اشاره به کارکردهای مختلف و اثرگذار دانشگاه‌ها، افزود: در کنار آموزش، پژوهش و فناوری، مهارت شیوه اندیشیدن، تفکر و قدرت بیان با رویکرد نظام‌مند در دانشگاه تحقق پیدا می‌کنند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گیلان با اشاره به تفاوت افراد تحصیل کرده و دانشگاهی با بی سواد، بیان کرد: نوع نگاه، تفکر و اندیشه دانشگاهیان با غیر دانشگاهیان بسیار متفاوت است و همین موضوع دانشگاه را نسبت به سایر مراکز متمایز کرده است.

دوستار با بیان اینکه نگاه علمی و فناورانه به مسائل از دانشجویان انتظار می‌رود، گفت: هر فردی می‌تواند در موضوعی خاص اظهار نظر کند اما تفاوت در نوع اندیشیدن است که یک فرد دانشگاهی را نسبت به سایرین متمایز می‌کند.

وی با بیان اینکه برای حل مشکلات باید راهکارهای علمی، عملی و مبتنی بر واقعیت ارائه شود، افزود: دانشگاه‌ها با ارائه راهکارهای علمی و عملی در صدد حل مشکلات کشور باشند که نقش دانشجویان در این بخش بسیار حائز اهمیت است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گیلان، کرسی‌های آزاداندیشی را فرصتی مغتنم برای تمرین دانشجویان جهت ارائه راهکارهای مشکل گشا دانست و بیان کرد: بسیاری از راهکارهای علمی، مسئله محور و فناورانه از دل این کرسی‌ها خلق می‌شوند.

دوستار از شرکت ۲۳۱ تیم مطالبه گری در کرسی‌های آزاداندیشی گیلان خبر داد و اضافه کرد: کرسی آزاد اندیشی دانشگاه آزاد گیلان از امروز تا ۲۰ اسفند با حضور این تیم‌ها در گیلان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری رویداد حل مسئله در گیلان، افزود: دانشجویان در این رویداد با احصاء مسائل استان و کشور، نسبت به حل آن ایده پردازی و راهکار ارائه می‌دهند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گیلان با بیان اینکه نگاه علمی به حل مسائل نتیجه بخش است، گفت: دانشجویان با ارائه راهکارهای علمی، ایده محورانه و خلاقانه به حل مشکلات استان کمک کنند.

دوستار از برگزاری ۴۰ کرسی نظریه پردازی در گیلان خبر داد و اضافه کرد: دانشگاه‌ها باید از حالت سکون خارج شوند و فقط به صرف مقوله آموزش توجه نکنند بلکه با نگاه عالمانه و خلاقه به حل مشکلات بپردازند.