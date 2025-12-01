  1. استانها
منشوری: رویداد بزرگ رباتیک در گیلان با هدف تقویت خلاقیت برگزار می شود

رشت- معاون علمی و پژوهشی سپاه قدس گیلان با اشاره به جایگاه علمی و اخلاقی استان گفت: این رویداد با محوریت ارتقای تفکر خلاق، کار تیمی و شبکه‌سازی علمی برای حل مسائل جامعه طراحی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمدرضا منشوری ظهر دوشنبه در نشست خبری رویداد بزرگ رباتیک اظهار کرد: گیلان معدن علم، دین و اخلاق است اما سوال اینجاست که این مواهب چطور باید در جهت منافع به کار گرفته شود.

وی افزود: علم منبع توسعه اقتصادی است اما نیازمند توجه دادن گروه‌های سنی جامعه اعم از نخبگان به موضوعات علمی در جهت رفع مسائل هستیم.

سرهنگ منشوری تصریح کرد: وظیفه ما تعیین اهداف، راهکارها و چالش‌ها است تا در فرصت سخت شاهد رشد افکار در جهت حل مسئله و پیشرفت کشور باشیم.

وی به اهداف برگزاری این رویداد اشاره کرد و افزود: تقویت خلاقیت و حل مسئله در افراد، برگزاری آموزش‌های علمی و ایجاد جرقه ذهنی برای اندیشیدن و هدفمندی از جمله اهداف برگزاری این جشنواره است.

منشوری گفت: تقویت کار تیمی و شبکه‌سازی علمی، افزایش فناوری و تولید، ایجاد فرصت‌های تفکر و اندیشه از دیگر اهداف این رویداد است.

معاون هماهنگ کننده سپاه قدس گیلان در پایان خاطرنشان کرد: این رویداد بزرگ با بهره‌گیری از ایده‌ها در راستای حل مسائل مختلف برگزار می‌شود.

