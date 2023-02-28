به گزارش خبرنگار مهر، حامد قادر زاده دوشنبه شب در جلسه پیگیری تفاهم نامه منعقد شده در ارتباط با اجرایی شدن تفاهم نامه تکمیل زنجیره ارزش سنگ آهن با ذوب آهن اصفهان اظهار کرد: در راستای اجرایی کردن تفاهم نامه منعقد شده بین استانداری کردستان و ذوب آهن اصفهان زمینی به مساحت ۷۰ هکتار در شهرستان دهگلان به اجرای این پروژه اختصاص یافت.

وی افزود: با اجرای این فاز از طرح به طور مستقیم و غیرمستقیم برای ۳۸۶ نفر اشتغال ایجاد می‌شود.

قادرزاده خاطرنشان کرد: زنجیره کامل فولاد مدنظر استان است و به هیچ وجه اجازه خام فروشی مواد معدنی داده نخواهد شد.

وی اظهار داشت: اراضی محدوده پروژه هم برای فاز توسعه آن در نظر گرفته شده و به طرح دیگری واگذار نخواهد شد.