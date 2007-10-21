340 هزار متر مربع زمین به شرکت های تعاونی مسکن واگذار شد

علی اکبر ابوطالبی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این امر در راستای اجرای بند" دال" تبصره6 قانون بودجه سال جاری و برای ساخت، واحدهای مسکونی تعاونی استان واگذار شده است.

وی اضافه کرد: بر اساس این تبصره شش هزار و 446 نفر درقالب 138 تعاونی مسکن ازطریق اداره کل تعاون استان به این سازمان معرفی شده است و در سطح استان مقدار 340 هزار متر مربع جهت ساخت شش هزار و 477 واحد مسکونی در قالب طرح اجاره 99 ساله به تعداد 138 تعاونی مسکن واگذار شده است.



وی تصریح کرد: طرح تامین زمین جهت ساخت 28 هزار واحد مسکونی درسطح استان با جدیت ادامه دارد و امید است با همکاری و تعامل سازمان ها و ادارات ذیربط از جمله سیستم بانکی استان، شاهد تحولی بزرگ در زمینه ساخت و ساز در بخش مسکن باشیم.



ابوطالبی در ادامه از سازمان ها و ادارات خواست که در اجرای مفاد بند" دال" تبصره 6 قانون بودجه سال 86 نسبت به معرفی و انتقال زمین های دولتی که دراختیار دارند به این سازمان اقدام نمایند که در این صورت کارکنان فاقد مسن این ارگان ها در اولویت واگذاری زمین های مذکور قرار می گیرند.