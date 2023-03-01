حسن ملکی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ستاد ارتباطات مردمی ستاد ارتباطات مردمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همزمان با سفر ریاست جمهوری به استان بوشهر به منظور ارتباط مستقیم هم استانی‌های گرامی با وزارت بهداشت تشکیل خواهد شد.

وی بیان کرد: این ستاد با حضور نماینده تام‌الاختیار وزیر بهداشت، دکتر یونس پناهی معاون تحقیقات وزیر بهداشت برگزار می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: رسیدگی به درخواست‌ها و شکایات مردمی در حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله اهداف برقراری این میز خدمت است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: این ستاد از چهارشنبه ۱۰ اسفند تا جمعه ۱۲ اسفند در دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر به خدمت رسانی به مردم استان بوشهر خواهد پرداخت.