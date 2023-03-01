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۱۰ اسفند ۱۴۰۱، ۸:۵۴

با حضور نماینده تام‌الاختیار وزیر بهداشت؛

ستاد ارتباطات مردمی وزارت بهداشت در بوشهر تشکیل می‌شود

ستاد ارتباطات مردمی وزارت بهداشت در بوشهر تشکیل می‌شود

بوشهر- رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: با حضور نماینده تام‌الاختیار وزیر بهداشت، ستاد ارتباطات مردمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در استان بوشهر تشکیل می‌شود.

حسن ملکی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ستاد ارتباطات مردمی ستاد ارتباطات مردمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همزمان با سفر ریاست جمهوری به استان بوشهر به منظور ارتباط مستقیم هم استانی‌های گرامی با وزارت بهداشت تشکیل خواهد شد.

وی بیان کرد: این ستاد با حضور نماینده تام‌الاختیار وزیر بهداشت، دکتر یونس پناهی معاون تحقیقات وزیر بهداشت برگزار می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: رسیدگی به درخواست‌ها و شکایات مردمی در حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله اهداف برقراری این میز خدمت است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: این ستاد از چهارشنبه ۱۰ اسفند تا جمعه ۱۲ اسفند در دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر به خدمت رسانی به مردم استان بوشهر خواهد پرداخت.

کد مطلب 5721543

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