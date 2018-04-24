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۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۰:۲۲

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

متوسط عمر خانه‌های بهداشت استان بوشهر به کمتر از ۱۰ سال کاهش یافت

متوسط عمر خانه‌های بهداشت استان بوشهر به کمتر از ۱۰ سال کاهش یافت

بوشهر - رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: متوسط عمر خانه‌های بهداشت استان بوشهر به کمتر از ۱۰ سال کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کشمیری عصر سه‌شنبه در حاشیه افتتاح خانه بهداشت روستای گرگور بیان کرد: خانه بهداشت روستای گرگور به مساحت ۱۰۰ متر مربع و با اعتبار ۳ میلیارد ریال از محل اجرای تفاهم نامه استانداری بوشهر با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی احداث و تجهیز شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار کرد: در گذشته متوسط عمر ساختمان‌های حوزه بهداشت ۲۵ سال بوده که خوشبختانه با نوسازی و بازسازی زیرساخت های حوزه بهداشت متوسط عمر بنای ساختمان ها به ۱۰ سال کاهش یافته است.

کشمیری افزود: خانه بهداشت به عنوان اولین واحد ارائه خدمات بهداشتی به عنوان مهمترین قسمت سیستم بهداشت و درمان است و خوشحالیم که با تلاش های همکاران ما در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و پیگیری و تلاش‌های فرماندار و بخشدار، امروز پروژه ساخت و تجهیز خانه بهداشت روستای گرگور افتتاح شد.

وی خاطر نشان کرد: هم اکنون در همه خانه های بهداشت استان بوشهر خدمات بهداشتی متنوعی برای مادران باردار و نوزادان از زمان تولد تا سطوح سنی میانسالی و سالمندی ارائه می شود که این نشان از تحقق هدف بزرگ عدالت در سلامت بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تاکید کرد: از اقدامات بزرگی که در سیستم بهداشت و درمان کشور انجام شد اجرای طرح سامانه سیب و پرونده الکترونیک سلامت است که با در اختیار قرار دادن سوابق پزشکی و سلامت افراد گام مهمی در راه تحقق هدف عدالت در سلامت بوده است.

کشمیری گفت: بزرگترین و مهمترین تعمت الهی سلامتی است که این مهم ابتدا با اقدامات و مراقبت های خود افراد و سپس سیاست های حاکم بر سایر بخش ها محقق می‌شود.

خانه بهداشت روستای گروگور با حضور رئیس و معاون دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، فرماندار و بخشدار بخش مرکزی شهرستان تنگستان افتتاح شد.

کد مطلب 4280414

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