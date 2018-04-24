به گزارش خبرنگار مهر، سعید کشمیری عصر سه‌شنبه در حاشیه افتتاح خانه بهداشت روستای گرگور بیان کرد: خانه بهداشت روستای گرگور به مساحت ۱۰۰ متر مربع و با اعتبار ۳ میلیارد ریال از محل اجرای تفاهم نامه استانداری بوشهر با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی احداث و تجهیز شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار کرد: در گذشته متوسط عمر ساختمان‌های حوزه بهداشت ۲۵ سال بوده که خوشبختانه با نوسازی و بازسازی زیرساخت های حوزه بهداشت متوسط عمر بنای ساختمان ها به ۱۰ سال کاهش یافته است.

کشمیری افزود: خانه بهداشت به عنوان اولین واحد ارائه خدمات بهداشتی به عنوان مهمترین قسمت سیستم بهداشت و درمان است و خوشحالیم که با تلاش های همکاران ما در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و پیگیری و تلاش‌های فرماندار و بخشدار، امروز پروژه ساخت و تجهیز خانه بهداشت روستای گرگور افتتاح شد.

وی خاطر نشان کرد: هم اکنون در همه خانه های بهداشت استان بوشهر خدمات بهداشتی متنوعی برای مادران باردار و نوزادان از زمان تولد تا سطوح سنی میانسالی و سالمندی ارائه می شود که این نشان از تحقق هدف بزرگ عدالت در سلامت بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تاکید کرد: از اقدامات بزرگی که در سیستم بهداشت و درمان کشور انجام شد اجرای طرح سامانه سیب و پرونده الکترونیک سلامت است که با در اختیار قرار دادن سوابق پزشکی و سلامت افراد گام مهمی در راه تحقق هدف عدالت در سلامت بوده است.

کشمیری گفت: بزرگترین و مهمترین تعمت الهی سلامتی است که این مهم ابتدا با اقدامات و مراقبت های خود افراد و سپس سیاست های حاکم بر سایر بخش ها محقق می‌شود.

خانه بهداشت روستای گروگور با حضور رئیس و معاون دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، فرماندار و بخشدار بخش مرکزی شهرستان تنگستان افتتاح شد.