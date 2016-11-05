به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، محمدمهدی بحرالعلوم اظهار داشت: استان بوشهر در فعالیت‌های قرآنی از جایگاه ممتازی در کشور برخوردار است که روستای چارک و وجود چهره‌های شاخص قرآنی که در سطح بین‌المللی شناخته‌شده‌اند از جمله پتانسیل‌های بارز استان بوشهر در این حوزه هستند.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت‌های قرآنی می‌تواند زمینه‌ساز بسیار مناسبی برای افزایش فعالیت‌های قرآنی باشد افزود: مردم استان بوشهر مردمی بسیار متدین هستند که قلب پاک آنان سرشار از اشتیاق به قرآن است. مجموعه فعالیت‌های خوبی در حوزه قرآن در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر انجام‌شده که امید است در آینده بیش‌ازپیش ارتقا یابد.

مدیر مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در تمام رده‌های مدیریتی در حوزه قرآنی همدلی و همفکری در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر وجود دارد که الگوی بسیار خوبی است و امید است در تمام دانشگاه‌های کشور به این صورت عمل شود.

وی گفت: توجه به کیفیت و کمیت برنامه‌ها و مخاطبین در بخش حوزه‌های قرآنی به‌خصوص در برنامه‌های ترویجی و تبلیغی بسیار مهم است.

بحر العلوم افزود: در جشنواره قرآنی سال گذشته موفق به جذب ۱۵ هزار مخاطب شدیم که با توجه به درخواست‌هایی که از دانشگاه‌ها برای افزایش تعداد مخاطبین صورت گرفته این تعداد از ۱۵ هزار نفر به ۲۵ هزار نفر رسیده است.