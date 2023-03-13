پاسداری از زبان فارسی وظیفه همه ماست

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان به دومین آئین هفته بزرگداشت حکیم نظامی توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم روز بزرگداشت حکیم نظامی در تالار وحدت قرائت شد.

متن پیام حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان به دومین آئین هفته بزرگداشت حکیم نظامی به شرح زیر آمده است:

به نام آنکه هستی نام از او یافت زمین آرام از او یافت

نامگذاری ۲۱ اسفند به نام حکیم نظامی فرصتی است گرانبها برای تجدید عهد با زبان شیرین فارسی به عنوان دومین زبان جهان اسلام و زبان حوزه تمدن ایران بزرگ است. و فراتر از آن ادای احترام به سخنوری دانا که او را باید در زمره نام آوران ادب فارسی نامید. در زمانه‌ای که دین دچار گسیختگی‌های اجتماعی و نیرنگ و خشونت در سطح جهانی هستیم به معرفی چهره‌های الهام بخش ملی و شخصیت‌های بصیرت افزایی همچون حکیم نظامی در سطح جهان نیاز بیشتری داریم.

شخصیت‌های بزرگی که با وسعت نظر، تجربه عاطفی و خلاقیت خویش خدمت شایسته‌ای به ایران و ایرانی نموده‌اند و همواره موجب اتفاق و اتحاد گردیده است. حکیم نظامی از جمله چشمه‌های زاینده ادب و حکمت ایرانی است که شعرش سرشار از مفاهیم قرآنی، آیات الهی و تعبیرهای اخلاقی است. او از سوی حکمت و خرد و بینش و منش ناب ایران و اسلامی را زنده می‌کند و از سویی دیگر به زبان فارسی پویندگی و مانایی می‌بخشد. تردیدی نیست که تبیین ابعاد شخصیت حکیم نظامی و آثار ماندگار او بر انسان امروز و بازخوانی مؤلفه‌های ایرانی اسلامی در آثار او نخستین گام در راه ادای دین به ساحت این شاعر بزرگ است که فقط از عهده شیفتگان و دلبردگان تاریخ فرهنگ و حکمت ایرانی اسلامی برمی‌آید.

امروز وظیفه یکایک ماست تا از زبان فارسی به عنوان بزرگترین سرمایه فرهنگی و یکی از مهمترین عوامل هویت بخشی و اتحاد ملت ایران پاسداری کرده و هر یک به فراخور همت خویش ظرفیت‌ها و توانایی‌های ذاتی این زبان را شناسایی کنیم. کشوری که چنین پیشینه ادبی غنی دارد شایسته است که در مقابل الفاظ و اصطلاحات بیگانه هویت غنی خود را از گزند دگرگونی و تاثیرپذیری حفظ نماید. در این میان رسالت نخبگان و فرهیختگان جامعه خصوصاً مجامع علمی و دانشگاهی برای پایندگی و زایش این زبان شیرین و شورانگیز در تعامل با نیازها، شرایط و مقتضیات نوین علمی اجتماعی و ارتباطی جامعه جهانی سنگین‌تر است.

و امید است که منشأ دگرگونی‌های عظیمی در جامعه شود. فرصت را مغتنم می‌دانم تا در این حال از دست اندرکاران ستاد بزرگداشت حکیم نظامی تلاش و همت خویش را مبذول داشتند، تشکر کنم و آرزوی بهروزی و سعادت نمایم. در آستانه بهار طبیعت و رمضان المبارک همزمانی مبارک نیمه شعبان با آئین بزرگداشت حکیم نظامی به فال نیک می‌گیرم و همدل و همزبانی همه فارسی گویان جهان را از خداوند بزرگ آرزومندم.

سید ابراهیم رئیسی

رئیس جمهوری اسلامی ایران