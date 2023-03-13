۸ وعده ارتباطی رئیس جمهور محقق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، همزمان با فرا رسیدن ۲۱ اسفند ماه مصادف با یکصد و چهل و ششمین سالروز تاسیس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار پیامی این روز را تبریک گفت.

متن پیام عیسی زارع پور بدین شرح است:

«به نام خدا

امروز ۱۴۶ امین سالروز تاسیس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. وزارتخانه‌ای که ابتدا با عنوان «وزارت تلگراف» متولد شد. این وزارتخانه اگرچه در بدو تاسیس با ارائه خدمات تلگراف و بعداً پست متولد شد اما امروزه به یکی از مهمترین وزارتخانه‌های کشور تبدیل شده و طیف وسیعی از ماموریت‌ها از تامین زیرساخت‌های ارتباطی در اقصی نقاط کشور تا توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات، هوشمند سازی دولت، توسعه صنعت فضایی، توسعه اقتصاد دیجیتال و ارائه خدمات با کیفیت را بر عهده دارد.

من هم به همین مناسبت از این فرصت استفاده می‌کنم تا اشاره‌ای بسیار کوتاه به دستاوردهای وزارتخانه در یک سال گذشته داشته باشم:

به لطف الهی در یک سال گذشته در حوزه توسعه شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت اصلی فضای مجازی کشور، پیشرفت‌های قابل توجهی صورت گرفته است به گونه‌ای که بر اساس ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی، درصد پیشرفت این طرح ملی از ۲۳ درصد در ابتدای دولت به ۵۷ درصد در ابتدای بهمن ماه رسیده است و هم اکنون نیز به حدود ۶۰ درصد رسیده است.

امسال زیرساخت‌های حقوقی، مالی و قانونی لازم برای شروع طرح ملی اجرای فیبرنوری منازل و کسب و کارهای سراسر کشور به عنوان یکی از طرح‌های مهم شبکه ملی اطلاعات فراهم شد تا بتوانیم سرعت‌های بسیار بالاتری نسبت به وضعیت فعلی را به هموطنان عزیز هدیه کنیم. خوشوقتم که اعلام کنم این طرح ملی در ۱۰ مرکز استان و ۴۶ شهر کشور شروع شده است و تاکنون بیش از دو و نیم میلیون خانوار تحت پوشش قرار گرفته اند. ان‌شاءالله سال آینده سالی ویژه برای این طرح خواهد بود و تلاش ما این است که به ۱۰ میلیون پوشش دست پیدا کنیم.

انجام مقدمات لازم برای راه اندازی چهار قطب مرکز داده کشور، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور، عملیاتی کردن فرکانس‌های جدید ارتباطی برای اپراتورهای همراه، راه اندازی ۴۰۰ سایت نسل پنجم، فراهم کردن امکان دسترسی سه هزار روستای جدید به اینترنت و اتصال آن‌ها به شبکه ملی اطلاعات (که در نتیجه میزان پوشش اینترنت روستاهای بالای بیست خانوار از مرز ۹۰ درصد تعداد آن‌ها عبور کرده)، توسعه مراکز تبادل ترافیک در کشور و افزایش سه برابری ظرفیت آن‌ها، رکورد شکنی ترافیک تولید داخلی در کشور و عبور آن از ۶.۵ ترابیت بر ثانیه، افزایش دو برابری ترانزیت ترافیک اینترنت از خاک کشور و ده‌ها اقدام دیگر از جمله توفیقات یکسال گذشته در بخش ارتباطات بوده است. علاوه بر این، ارائه بسته اینترنت رایگان به سه دهک پایین درآمدی جامعه که از جمله وعده‌های انتخاباتی ریاست محترم جمهوری هم بود در سال گذشته محقق گردید.

در این سال محدودیت‌هایی برای برخی سکوهای خارجی در اواخر شهریور ماه اعمال شد که خارج از اراده وزارت ارتباطات بود اما در طول این مدت ما در این وزارتخانه تمام تلاش خود را بکار بستیم تا امورات مردم عزیز دچار دچار مشکل نشود. در همین راستا تمام امکانات و زیرساخت‌های لازم را برای خدمت‌رسانی با کیفیت پیام رسان ها و شبکه اجتماعی بومی به منظور رفع نیازهای مردم عزیز را فراهم کردیم. اکنون به لطف خدا با تلاش‌های شبانه روزی همکارانم در بخش‌های مختلف وزارتخانه و همت جوانان نخبه و متخصص شرکت‌های دانش بنیان و همراهی اکوسیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، این سکوها روزانه پذیرای چند ده میلیون کاربر هستند. ان‌شاءالله با برنامه ریزی صورت گرفته روز به روز به کیفیت و تنوع خدمات آن‌ها افزوده خواهد شد.

در بخش صنعت فضایی کشور هم در یک سال گذشته اتفاقات بسیار خوبی رقم خورد که تشکیل دومین جلسه شورای عالی فضایی کشور در دولت سیزدهم، تهیه و تصویب برنامه ده ساله صنعت فضایی کشور، انجام شش پرتاب تحقیقاتی و عملیاتی فضایی، پرتاب موفق ماهواره‌های نور ۲ و خیام، توسعه همکاری‌های بین‌المللی فضایی با کشورهای صاحب فناوری، آغاز ساخت بزرگترین پایگاه فضایی کشور در چابهار، افتتاح نخستین مرکز کنترل و پایش ماهواره‌های سنجشی، آغاز عملیات طراحی و ساخت منظومه ماهواره‌ای شهید سلیمانی، رونمایی از دو ماهواره جدید سنجشی و مخابراتی و ده‌ها اقدام ریز و درشت دیگر از جمله مهمترین دستاوردهای متخصصان و دانشمندان صنعت فضایی کشور و دستگاه‌های مربوطه در بخش‌های گوناگون کشور بود که با راهبری سازمان فضایی ایران محقق گردید.

در بخش هوشمند سازی دولت هم امسال با همکاری و همراهی همه بخش‌های دولت بویژه سازمان امور استخدامی و اداری و البته پیگیری و مطالبه گری رسانه‌ها بویژه سازمان صدا و سیما، شاهد راه‌اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و اتصال بیش از ۹۳ درصدی دستگاه‌های دولتی به این سامانه بودیم به نحوی که اکنون بیش از ده میلیون نفر از هموطنان در سامانه my.gov.ir ثبت نام کرده و از این طریق به بیش از ۴۰ درصد از خدمات دولتی به صورت برخط دسترسی دارند. ان‌شاءالله طبق برنامه ریزی صورت گرفته سال آینده تمامی خدمات دولت از این طریق به هموطنان عزیز ارائه خواهد شد. در مرکز ملی تبادل سرویس (NIX) نیز به عنوان بستر اصلی تبادل استعلامات الکترونیک بین دستگاه‌های اجرایی و نیز بخش خصوصی با ارائه بیش از ۲۱۵۰ نوع خدمت الکترونیک، در طول سال گذشته بیش از هفت میلیارد تراکنش الکترونیک انجام شده که این رکورد در نوع خود بی سابقه است.

در بخش توسعه اقتصاد دیجیتال هم که یک ماموریت جدید محول شده به این وزارتخانه است، کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت با دارا بودن اختیارات تفویض شده ریاست محترم جمهور و هیات محترم وزیران در قالب اصل ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی، گام‌های اساسی برای رفع موانع اقتصاد دیجیتال کشور برداشت و با تشکیل هفت جلسه کارگروه اصلی و بیش از سی جلسه کمیسیون و کمیته‌های تخصصی آن مصوبات بسیار مهمی همچون «آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال»، «آیین نامه حمایت از آزادکارها» و … را داشته است. ان‌شاءالله در سال آینده این کارگروه نقش ویژه‌تری برای توسعه اقتصاد دیجیتال که در پیش نویس برنامه هفتم توسعه به عنوان یکی از ۱۲ موضوع کلیدی کشور در پنج سال آینده در نظر گرفته شده است، خواهد داشت.

راه اندازی «رادار گیم» برای کاهش پینگ بازی و بهبود تجربه کاربری گیمرهای عزیز با بیش از ۲۰۰ بازی پرمخاطب که با استقبال گسترده بازیکنان بازی‌های دیجیتال مواجه شد، راه اندازی سرویس ضد تحریم ۴۰۳.online برای فراهم کردن امکان دسترسی پرسرعت و آسان نخبگان، برنامه نویسان و عموم مردم به سرویس‌هایی که کشور ما را تحریم کرده اند و راه اندازی سرویس اینترنت کودک و نوجوان بر روی اپراتورهای ارتباطی کشور با شماره گیری *۴۵۶# و در قالب اپلیکیشن و وب سایت ۴۵۶.ir برای فراهم کردن امکان لازم برای عموم خانواده‌های عزیز در حفاظت از کودکان و نوجوانانشان در فضای مجازی از جمله دیگر اقدامات وزارت ارتباطات به منظور فراهم کردن خدمات ویژه برای گروه‌های مختلف کاربری در یک سال گذشته بود.

منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام هم در طول یک سال گذشته شاهد تحولات چشمگیری بوده است. این منطقه که در طول نزدیک به سه دهه فعالیت خود، اصلی ترین حوزه ماموریتی آن در حوزه خدمات پستی و مخابراتی بوده است، هم اکنون در حال تبدیل شدن به قطب اقتصاد دیجیتال کشور بوده و طی یکسال گذشته ۶۰ شرکت خصوصی که عمده آن‌ها در زمینه ارائه خدمات مراکز داده، تولید گوشی تلفن همراه و تجهیزات شبکه ملی اطلاعات فعال هستند، در این منطقه سرمایه گذاری کرده اند و هم اکنون ۷۰۰۰ نفر در این منطقه مشغول به کار هستند. ان‌شاءالله در سال آینده با ایجاد گمرک تخصصی ICT و ایجاد شهر سیلیکون و استقرار شرکت‌های بیشتری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، روند توسعه پیام شتاب بیشتری خواهد گرفت.

شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران نیز در طول یکسال گذشته با جابه جایی بیش از سیصد میلیون مرسوله نقش مهمی در توسعه تجارت الکترونیک ایفا کرده است. علاوه بر این اقدامات مهمی نیز در راستای هوشمند سازی شرکت پست انجام شده است که از مهمترین آن‌ها می‌توان به ارتقا سامانه تجزیه و مبادلات هوشمند اشاره کرد. علاوه بر این در راستای ایفای نقش موثر این شرکت در کمک به کاهش آلودگی هوا و هوشمند سازی فرایندهای توزیع و رهگیری مرسولات پستی، فرآیند واگذاری هفتصد دستگاه موتورسیکلت برقی ساخت داخل کشور به منظور استفاده در ناوگان موتوری موزعین عزیز در شهر تهران با واگذاری صد دستگاه موتور آغاز شده است.

پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز به عنوان سازمان فعال در حوزه توسعه فناوری در سال ۱۴۰۱ رشد کمی و کیفی قابل ملاحظه‌ای داشته است. در بعد کمی بالغ بر پانزده هزار مترمربع فضای کاری با مشارکت بخش خصوصی در واحدهای البرز و خراسان رضوی پارک به بهره برداری رسیده و بالغ بر ۳۰ شرکت جدید به خانواده پارک اضافه شده اند. در بعد کیفی معرفی چهل محصول جدید و ارتقاء شصت و چهار محصول موجود شرکت‌ها نشان از پویایی تحقیقات و توسعه فناوری در شرکت‌های عضو پارک دارد.

پست بانک ایران هم به عنوان بانک تخصصی حوزه ارتباطات و تنها بانکی که در مناطق روستایی به ارائه خدمت به هموطنان عزیز می‌پردازد در یک سال گذشته به رشد ۲ برابری منابع و تسهیلات پرداختی نسبت به متوسط صنعت بانکی کشور و رشد بیش از ۲۰۰ درصدی صدور ضمانت نامه بانکی برای حمایت از تولید داخلی دست پیدا کرده است. افزایش حدود یک میلیون نفری جمعیت روستایی مشمولین خدمات بانکی نیز از دیگر دستاوردهای پست بانک در یکسال گذشته است.

در حوزه تعاملات بین المللی نیز در طول یک سال گذشته شاهد پویایی و تحولات جدیدی بوده ایم. مذاکرات دو جانبه با مقامات بیش از ۱۵ کشور برای توسعه تعاملات صورت گرفته مبتنی بر سیاست‌های دولت سیزدهم و عقد قراردادهای کاری مشترک، حضور فعال در نشست وزرای ارتباطات هشت کشور اسلامی در حال توسعه (D۸)، حضور فعال در نهادهای تصمیم گیر اتحادیه بین المللی ارتباطات همچونWTDC و RRB، حضور فعال در اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتیWSIS و بیان مواضع جمهوری اسلامی ایران در موضوع مدیریت فضای مجازی، مشارکت فعال در روندهای تدوین چارچوب‌های امنیت سایبری ذیل سازمان ملل متحد، دیدار و مذاکرات دو جانبه با مقامات بین المللی و مقامات ارشد ICT کشورهای خارجی و میزبانی بیست و سومین نشست رگولاتورهای جنوب آسیا (STARC-۲۳) از جمله مهترین فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه بین الملل بوده است.

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در طول این یک سال نقش موثری در حل مسائل مربوط به بخش‌های مختلف این وزارتخانه داشته است. رویکرد جدید این پژوهشگاه باعث شده از ظرفیت آن به عنوان بازوی حل مسائل مرتبط با بخش‌های مختلف وزارتخانه و بویژه پروژه‌های مرتبط به شبکه ملی اطلاعات بهره برداری شود.

همه دستاوردهای بالا با همت و تلاش شبانه روزی همکارانم در بخشهای مختلف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و متخصصین و نخبگان صنعت ارتباطات، فناوری اطلاعات و فضایی کشور، سازمان‌ها و اصناف مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و اکوسیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور به دست آمده است که از همین جا از تلاش‌های همه آنان قدردانی نموده و برای ایشان آرزوی سلامتی، توفیق و شادکامی دارم.

پیشاپیش سال نو را به عموم هموطنان عزیز و همکارانم تبریک عرض می‌کنم.»