به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آرمن پرس، دفتر نخست وزیر ارمنستان امروز دوشنبه با انتشار بیانیه ای از رایزنی تلفنی میان «نیکول پاشینیان» نخست وزیر این کشور با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه خبر داد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، موضوعاتی از قبیل بحران انسانی در قره باغ کوهستانی منشعب از محاصره گذرگاه مهم «لاچین» توسط نیروهای جمهوری آذربایجان و پیامدهای آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین، «نیکول پاشینیان» نخست وزیر ارمنستان در این رایزنی تلفنی بر واکنش هدفمند روسیه در خصوص غلبه بر بحران در قره باغ تاکید کرد.

در ادامه، دیدگاه های طرفین پیرامون روند عادی سازی روابط میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان نیز مورد گفتگو واقع شد.

قره باغ کوهستانی از دیرباز در سطح بین المللی به عنوان بخشی از آذربایجان به رسمیت شناخته شده، اگرچه جمعیت آن عمدتاً از قوم ارمنی تشکیل شده است.

نیروهای ارمنستان پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در اوایل دهه ۱۹۹۰ کنترل قره باغ کوهستانی را در جنگ به دست گرفتند و سپس جمهوری آذربایجان در یک درگیری ۶ هفته‌ای در سال ۲۰۲۰ بخش‌های وسیعی از خاک خود را پس گرفت.

الهام علی اف، رئیس‌جمهور آذربایجان و نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، چندین بار به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای حل مناقشه دیدار کرده‌اند، اما خشونت‌های دوره‌ای همچنان ادامه دارد.

تنش‌های اخیر ارمنستان و جمهوری آذربایجان برسر گذرگاه «لاچین» است. گذرگاه لاچین تنها مسیری است که ارمنستان را به مرکز قره باغ کوهستانی متصل می‌کند.

به تازگی نیز «نیکول پاشینیان» نخست وزیر ارمنستان اعلام کرده است که جمهوری آذربایجان در صدد است تا تجاوز گسترده‌ای را علیه کشورش آغاز کند.