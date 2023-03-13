شهرهای مازندران مهیای استقبال از مسافران نوروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا علیخانی بعد از ظهر دوشنبه در بازدید از شهرهای غرب مازندران برای بررسی وضعیت آمادگی استقبال از مسافران نوروزی و مناسب سازی معابر استان، در جمع مدیران شهرستان‌های در حال بازدید با بیان اینکه توجه به سیما و منظر شهرها مهم است، اظهار کرد: از جمله کارهایی که این ایام باید انجام شود، گل آرایی، رنگ آمیزی و به ویژه نظافت سطح شهر است.

وی با اشاره به اینکه شهرداران به ترافیک درون شهری در ایام سفر توجه داشته باشند، افزود: برای مدیریت جریان ترافیکی نیاز به ایجاد مسیرهای جایگزین مناطق پرترافیک است تا تردد برای شهروندان و مسافران آسان شود.

معاون عمرانی استاندار مازندران از شهرداران خواست تا با بکارگیری از اراضی بیکار سطح شهر پارکینگ شهری ایجاد کنند و یادآورشد: برای اسکان مسافران نوروزی نیز شهرداران همت ویژه داشته باشند و مهم‌ترین بخش استقبال از مسافران، اسکان هم‌میهنان است.

علیخانی با بیان اینکه بحران خبر نمی‌کند و مسئولان شهری به ویژه شهرداران برای وضعیت بحرانی احتمالی آماده باشند، تصریح کرد: ادوات، تجهیزات، ماشین آلات و نفرات شهرداری‌ها برای این ایام در آمادگی کامل به سر ببرند.

وی نصب المان نوروزی و شهری به عنوان نماد هر شهر را مهم برشمرد و خاطرنشان کرد: باتوجه به هم زمانی نوروز با ماه مبارک رمضان، شهرداران از طرح المان درهم آمیخته سنتی و مذهبی بهره ببرند.

معاون عمرانی استاندار مازندران از ایجاد بازارچه سنتی فروش صنایع دستی، سوغات و محصولات کشاورزی در سطح شهرهای استان خبر داد و گفت: روزهای آتی از شهرهای مرکزی و شرقی مازندران نیز بازدید می‌شود.