بی نظمی در جشن خانه موسیقی موج می زد

مصطفی کمال پورتراب پژوهشگرموسیقی در خصوص کیفیت برگزاری جشن موسیقی به خبرنگار مهر گفت : میزان صحبت و سخنرانی افراد مشخص نبود و هرکس که به روی صحنه می آمد بدون زمان بندی مشخص برای حاضران در تالار صحبت می کرد ضمن اینکه میان برنامه هایی که به عنوان نماهنگ درنظر گرفته بودند ضعیف به نظرمی رسید وهرکس باری به هرجهت حرف های خود را می زد.

وی درادامه خاطرنشان کرد : یکی از نکات مثبت این جشن تهیه بروشور برای معرفی ماهیت برنامه بود و در این بروشورها اطلاعات لازم به حاضرین داده شده بود ولی چقدر خوب بود که تمام این حرف و حدیث ها که به صورت نماهنگ پخش شد در این کتابچه به طور مبسوط مطرح می شد تا وقت مخاطب گرفته نشود.

این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به چگونگی برگزاری بزرگداشت ها گفت : نباید از حق گذشت که خانه موسیقی در انتخاب افراد برای برگزاری بزرگداشت ها وسواس و دقت نظر درستی به خرج می دهد و تمام بزرگداشت هایی که تاکنون برگزار شده به جا و شایسته بوده است اما در نظرگرفتن حرمت پیشکسوت از فاکتورهای اساسی برای انتخاب افراد و برگزاری چنین بزرگداشت هایی است.

وی در پایان با اشاره به چرایی فروش بلیت ها گفت : امسال خانه موسیقی به خاطر اینکه بتواند روی پای خود بایستند و جبران هزینه های خود را بکند اقدام به فروش بلیت کرد که به نظرمن این اقدام حق طبیعی همه هنرمندان موسیقی است ولی ای کاش پرسشنامه نامه ای تهیه می شد و در اختیار تمام حاضرین قرار می گرفت تا برگزار کننده ها نظر مخاطب را نیز درباره کم و کیف برگزاری این جشن نیز می دانستند و برای بهبود برگزاری جشن خانه موسیقی در سال های آینده این نقطه نظرها را در نظر می گرفتند .