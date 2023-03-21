سرمایه گذاری ۴۳۲میلیاردی برای ساخت مراکز اقامتی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث کریمی، در گفت و گو با خبرنگاران افزود: با اجرای این طرح‌ها برای ۵۰۵ نفر زمینه اشتغال ایجاد می‌شود و این پروژه‌ها می‌تواند ظرفیت خوبی به تأسیسات گردشگری استان اضافه کند.

وی اظهار کرد: این پروژه‌ها شامل ۲ هتل، ۲ اقامتگاه سنتی، ۶ مجتمع گردشگری، سه مرکز تفریحی و سرگرمی، ۲ سفره‌خانه سنتی و یک واحد غذاخوری بین‌راهی در شهرستان‌های تبریز، مراغه، میانه، مرند، ملکان، بستان‌آباد، شبستر و هریس است.

معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی گفت: ۱۶ پرونده مربوط به اجرای این پروژه‌ها در آخرین جلسه کمیته فنی سرمایه‌گذاری این اداره‌کل از سوی اعضای کمیته مورد بررسی قرار گرفت.

کریمی، با بیان اینکه آذربایجان شرقی از استان‌های گردشگرپذیر کشور بوده و سالانه گردشگران داخلی و خارجی زیادی را برای بازدید از جاذبه‌های گردشگری جذب می‌کند، ادامه داد: ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها گردشگری و اقامتی برای ارائه خدمات به گردشگران موجب افزایش ظرفیت گردشگرپذیری این استان می‌شود.

وی یادآور شد: در این راستا اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اماده همکاری با سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای تسهیل در روند ایجاد و توسعه این گونه زیرساخت هاست.