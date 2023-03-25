تصادف در جاده مرگنلر یک فوتی برجا گذاشت

حمید محبوبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جزئیات این جاده اظهار کرد: امروز شنبه در اثر تصادف در جاده فرعی مرگنلر به تازه کند دو دستگاه خودروی پراید و کشنده تریلی با هم تصادف کردند.

وی ادامه داد: امدادگران پایگاه امداد و نجات مرگنلر هلال‌احمر شوط بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند، این حادثه یک فوتی و یک مصدوم داشت.

وی یادآور شد: پس از انجام اقدامات اولیه و رهاسازی توسط ست هیدرولیک خودروی نجات هلال احمر امدادگران مصدوم را تحویل عوامل ۱۱۵ دادند تا به مرکز درمانی انتقال یابد و فرد فوت شده را به عوامل ذی‌ربط تحویل دادند.