آغاز پرداخت معوقات رتبه بندی معلمان از ساعتی قبل

به گزارش خبرنگار اجتماعی مهر یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش با اعلام این خبر گفت: خوشبختانه بودجه مورد نظر برای پرداخت معوقات فرهنگیان امروز عصر تخصیص پیدا کرد.

وی افزود: بلافاصله این بودجه میان استان‌ها و با توجه به حجم معوقات تقسیم شده و دستور پرداخت صادر شد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: متأسفانه در برخی از اخبار اینگونه القا شده بود که طرح رتبه بندی اجرا نشده است که این موضوع صحت ندارد.

نوری گفت: پرداختی فعلی ما به التفاوت رتبه اولیه و رتبه اختصاص یافته به همکاران است که در حال حاضر توسط بانک‌ها در حال پرداخت است.