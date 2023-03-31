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۱۱ فروردین ۱۴۰۲، ۲۲:۱۳

نوری خبر داد

آغاز پرداخت معوقات رتبه بندی معلمان از ساعتی قبل

آغاز پرداخت معوقات رتبه بندی معلمان از ساعتی قبل

وزیر آموزش و پرورش از آغاز پرداخت معوقات رتبه بندی معلمان از ساعتی قبل و توسط بانک های عامل خبر داد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی مهر یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش با اعلام این خبر گفت: خوشبختانه بودجه مورد نظر برای پرداخت معوقات فرهنگیان امروز عصر تخصیص پیدا کرد.

وی افزود: بلافاصله این بودجه میان استان‌ها و با توجه به حجم معوقات تقسیم شده و دستور پرداخت صادر شد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: متأسفانه در برخی از اخبار اینگونه القا شده بود که طرح رتبه بندی اجرا نشده است که این موضوع صحت ندارد.

نوری گفت: پرداختی فعلی ما به التفاوت رتبه اولیه و رتبه اختصاص یافته به همکاران است که در حال حاضر توسط بانک‌ها در حال پرداخت است.

کد مطلب 5744101

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    نظرات

    • IR ۰۲:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۲
      0 0
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      عادت کردن به دروغ گویی.بیخود کرد در بحرانی ترین لحظات که اینهمه کارمند بلاتکلیف بودن و احقاق حق نشدن رفت سفر زیارتی.کمرش رو بزنه همون امام حسین که یکی باید خودش رو عزل کنه
    • حسن حسنی IR ۰۴:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۲
      0 1
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      اعلام شد وزارت آموزش و پرورش مقصر است ولی ظاهر اراده ای برای تنبیه مقصرین نیست.

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