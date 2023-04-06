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۱۷ فروردین ۱۴۰۲، ۱۳:۱۷

بازرس کل استان یزد:

موازی کاری دستگاه‌ها آسیب جدی در مسیر تحقق راهبرد سال‌ها است

موازی کاری دستگاه‌ها آسیب جدی در مسیر تحقق راهبرد سال‌ها است

یزد- بازرس کل استان یزد از موازی کاری دستگاه‌های به عنوان یکی از آسیب‌های جدی در مسیر تحقق راهبردهایی است که هر سال توسط مقام معظم رهبری تعیین می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مختاری، صبح پنجشنبه در اولین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان یزد در سال ۱۴۰۲، اظهار داشت: در گره‌گشایی از مشکلات و برطرف کردن آسیب‌های حوزه تولید، تعامل و ارتباط مناسبی بین مجموعه دستگاه‌های اجرایی استان با دستگاه قضائی و ستاد اقتصاد مقاومتی وجود دارد که این ظرفیت باید حفظ شود و ارتقا پیدا کند.

وی افزود: البته حضور و فعالیت این ستاد نباید موجب شود که عملکرد مدیران استان به مرور کمرنگ شود بلکه اصل و قاعده کار، عملکرد و تصمیم مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی ذیربط است و ستاد اقتصاد مقاومتی به عنوان حامی و ناظر در کنار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است.

مختاری با اشاره به راهبرد و شعار تعیین شده توسط مقام معظم رهبری و تحقق آن عنوان کرد: عملیاتی کردن این راهبرد نیازمند یک برنامه ریزی دقیق است و قبل از اینکه برنامه‌ای با برش استانی از مرکز به استان‌ها ارسال و ابلاغ شود، باید با تلاش و بر اساس ظرفیت و استعدادهای موجود، الگو و برش استانی تهیه شود.

رئیس سازمان بازرسی استان یزد، موازی کاری دستگاه‌ها را یکی از آسیب‌های عدم تحقق راهبرد سال‌ها ذکر کرد و اظهار داشت: آسیبی که عموماً در عدم تحقق و عملیاتی کردن کامل راهبردها و شعار سال وجود دارد، موازی کاری دستگاه‌های ذیربط است که در این راستا با برنامه ریزی و تعریف الگویی مناسب باید موازی کاری‌ها را کاهش داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مهار تورم بیان کرد: اقتصاد به عنوان یک علم، تابع اقدامات دستوری نیست و هر جا در اقتصاد با دستور وارد شدیم، نتیجه به طور قطع مطلوب نبوده و منجر به شکست شده بلکه در این علم اصل تقاضا و عرضه حاکم است و قطعاً تقاضا به سمت تولیدی خواهد رفت که کیفیت داشته باشد.

مختاری افزود: محصول و تولید بی‌کیفیت یا کم کیفیت، رشد و توسعه پیدا نخواهد کرد و باید به این باور برسیم که سنگ بنای رشد تولید، کیفیت محصول و تولید است.

وی با اشاره به بسته‌های تشویقی پیش‌بینی شده حمایت از تولید و سرمایه گذار در بودجه سال ۱۴۰۲ بیان کرد: به عنوان نمونه یکی از موارد تشویقی، کاهش هفت درصدی مالیات عملکرد تولید کننده و سرمایه گذار است و اگر با اختیارات استانی بسته‌های تشویقی متناسب با استان تعریف شود، به طور قطع گره گشای تولید و سرمایه گذاری استان نیز خواهد بود.

کد مطلب 5748167

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