پیروزی دقیقه ۹۰ صنعت نفت برابر مس/ امید بقا به لب کارون برگشت

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از دیدارهای روز نخست هفته بیست و پنجم لیگ برتر تیم فانوس به دست صنعت نفت میزبان همسایه پایین نشین خود یعنی مس کرمان بود که این دیدار را با پیروزی ۲ بر یک به پایان رساند.

صنعت نفت که با ۱۳ امتیاز در کنار نفت مسجدسلیمان گزینه های اصلی سقوط به لیگ برتر هستند، در این دیدار برابر تیمی به میدان رفت که با ۲۱ امتیاز بالاسر آبادانی ها قرار داشت و تا حدودی از سقوط فاصله گرفته بود.

با این حال پیروزی صنعت نفت فاصله این دو تیم را کمتر کرد تا آبادانی ها همچنان به ماندن امیدوار باشند و ۵ دیدار باقی مانده برای آنها حکم مرگ و زندگی را داشته باشد.