سفره هایی از جنس سادگی/اینجا همه افطاری میهمان هستید

خبرگزاری مهر، گروه استانها: هم زمان با ایام ماه مبارک رمضان بسیاری از مساجد استان تهران با برپایی سفره افطاری ساده از میهمانان ضیافت الهی پذیرایی میکنند.
نان و پنیر و خرما و گاهی سبزی اصلی ترین اقلام سفره افطاری مساجد است.
یکی از روزه دارانی که در زمان افطار در مسجد حضرت صاحب الزمان (عج) در محله رسالت پیشوا حاضر بود، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این سفره افطاری ساده است، اما برکت زیادی دارد.
وی که حمید نام داشت، گفت: صفا و صمیمیتی که در این سفرهها وجود دارد، در سفرههای تجملاتی حاکم نیست.
هدف سفرههای افطاری ساده در مساجد اهمیت دادن به سنت پسندیده افطاری است
خانم روزه دار دیگری که در اسلامشهر در حال افطار در یک مسجد بود، به خبرنگار مهر گفت: این سفرههای ساده بسیار بهتر و با ثواب بیشتر است و با دیگران و روزه داران بیشتری آشنا میشویم.
وی گفت: هدف این سفره نه تنها خوردن و آشامیدن بلکه اهمیت دادن به سنت پسندیده افطاری و میهمان شدن بر سر سفره خدا است.
بانی این سفرهها معمولاً خود مردم هستند و برای پهن و جمع کردن سفرهها نیز خود مردم کمک میکنند و مسجد به عنوان یک پایگاه اجتماعی همه مردم را میپذیرد، فرقی نمیکند، چه شغلی و با چه درآمدی داشته باشید.
هدف اصلی جمع شدن مردم در افطاریهای مساجد است
یکی از دست اندرکاران مسجدی در ملارد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هدف اصلی ما این است، که مردم را داخل محور محله یعنی مسجد جمع کنیم.
وی گفت: با ساده گرفتن افطاری با دادن افطاری بیشتر علاوه بر صله رحم ثواب بیشتری خواهیم برد، سعی میکنیم، ساده برگزار کنیم، متأسفانه در منازل افطاری ساده اجرا نمیشود، چرا سلیقهها فرق میکند.
یکی از جوانان روزه اولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از زمانی که روزه گرفتهام، برای افطار به مسجد می آیم و نه تشنه میشوم و نه گرسنه میشوم، در حالی که افطار هم با نان و پنیر میکنم.
وی با بیان اینکه افطار را بیشتر از سحر دوست دارم، گفت: روزه خاصیت زیادی برای بدن دارد و آثار مناسبی در زندگی دارد، چرا که عمل کردن به دستورات خداوند اهمیت دارد.
گسترش سنت افطاریهای ساده در مساجد و خیابانها از توصیههای مقام معظم رهبری است
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اگر سفره تجملاتی در منازل برپا شود، طرف مقابل و میهمان این سفرهها نیز مجبور است، سفره تجملاتی بیاندازد، حال آنکه باید ساده بگیریم، تا سادگی سفرههای افطار رواج پیدا کند.
حجت الاسلام سید محسن محمودی ماه رمضان را فرصتی ارزشمند برای عمل به واجبات و ترک محرمات دانست و با اشاره به فرمایشاتی از مقام معظم رهبری در اهمیت دادن افطاری ساده گفت: یکی از توصیههای رهبر انقلاب پیرامون ماه مبارک رمضان، گسترش سنت افطاریهای ساده در مساجد و خیابانها بوده است.
وی گفت: باید با برپایی سفرههایی که ساده و بیآلایش و حاوی چند خرما، یک قرص نان و پنیر و به دور از تکلف چشموهمچشمیهای ریاکارانه باشد، همه دور هم و در مساجد جمع شویم و از فیوضات ماه میهمانی الهی بهره مند شویم.
از تجملاتی برگزار شدن مهمانیها در سفره افطار پرهیز شود
این چهره تبلیغی استان تهران با بیان اینکه متأسفانه در سالهای اخیر شاهد رنگ باختن سادگی در سفرههای افطار بودهایم، گفت: باید از تجملاتی برگزار شدن مهمانیها در سفره افطار پرهیز شود.
محمودی گفت: مطمئناً پهن کردن سفره افطار ساده و دادن افطاری ساده در این ماه به ویژه در مساجد میتواند ازجمله اعمالی باشد که انسان را به تقرب الهی برساند.
ماه رمضان در مساجد استان تهران حال و هوای خاصی دارد، پخش اذان و مناجات از بلندگوی مسجد و برپایی نماز اول وقت حال و هوا و صفای خاصی به مساجد داده است.
برپایی سفرههای افطاری ساده مهربانی و تعزیهخوانی از آئینهای رمضانی مردمان استان تهران است، که همزمان با ماه مبارک رمضان با شور و حال خاصی در پایتخت برگزار میشود.
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