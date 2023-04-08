پرداخت تسهیلات به یک هزار و ۳۴۸ طرح در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان صبح امروز در دیدار با معاونین دیوان محاسبات استان اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ اتفاقات خوبی برای مجموعه امور اقتصادی و دارایی استان رخ داد.

وی با اشاره به اجرای طرح مولد سازی در استان عنوان کرد: این طرح را از اداره کل شروع کردم و ساختمان شماره دو اداره کل را در اختیار یکی از دستگاه‌های اجرایی استان که در ساختمان استیجاری بودند قرار دادیم.

وی عنوان کرد: اواخر سال گذشته اتاق سرور اداره کل با حضور استاندار به بهره برداری رسیدی که این پروژه از به روز ترین اتاق سرورهای استان در حال حاضر است.

ذاکریان با اشاره به راه اندازی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در استان در سال ۱۴۰۱ عنوان کرد: راه اندازی این صندوق تا حد زیادی می‌تواند در کاهش آلام رنج دیدگان در حوادث نقش آفرین باشد.

به گفته وی از اواخر سال قبل مسئولیت صندوق بیمه خسارت‌های حوادث طبیعی (سیل، زلزله، سونامی، رانش زمین و ریزش کوه، گرد و غبار و طوفان، برف سنگین) نیز به اداره کل محول شده است.

وی ادامه داد: در صورت وقوع حوادث طبیعی تا سقف ۳۰ میلیون به ازای هر اشتراک قانونی برق امکان پرداخت خسارت به زیان دیدگان وجود دارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تدوین و رونمایی از اطلس سرمایه گذاری خراسان جنوبی را از مهم‌ترین رخدادهای سال ۱۴۰۱ اعلام کرد و بیان داشت: رونمایی از این اطلس فرش قرمزی برای حضور سرمایه گذاران در استان است.

ذاکریان با بیان اینکه میانگین رشد درآمدهای عمومی کشور در سال ۱۴۰۱ رقم ۷۱ درصد بود که این رقم برای خراسان جنوبی ۱۱۲ درصد پیش بینی شده بود، عنوان کرد: با پیگیری‌های انجام شده میانگین درآمدهای عمومی پیش بینی شده برای استان در سال جاری ۵۰ درصد از میانگین کشور پایین‌تر است.

به گفته وی میانگین رشد درآمدهای کشور ۴۴ درصد است و این رقم برای خراسان جنوبی ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.

وی به پرداخت تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ در راستای کارآفرینی و اشتغال در استان طی سال گذشته هم گفت: از محل قانون بودجه ۱۴۰۰ در استان ۹۶۰ میلیارد تومان تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ پرداخت شده است.

به گفته وی این تسهیلات به یک هزار و ۳۴۸ طرح پرداخت شده که تعهد اشتغال و تثبیت شغل این طرح‌ها چهار هزار و ۵۲۳ نفر بوده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در پایان از همراهی و مساعدت مدیرکل دیوان محاسبات استان و معاونین ایشان نیز تقدیر و تشکر کرد.