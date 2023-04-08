فرماندار: پیگیر ایجاد صنایع جدید و بکارگیری نیروهای متخصص هستیم

محمد دهقان بنادکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رویکرد صنعتی دولت سیزدهم در شهرستان مهریز ایجاد صنایع جدید، واحدهای فاقد آلاینده، هایتک و سایر واحدهایی است که در رده های پایش آلایندگی مورد تایید اداره کل حفاظت محیط زیست است.

وی افزود: نگرش حاکم در ایجاد واحدهای تولیدی بکارگیری نیروی های متخصص و رفع دغدغه شهرستان در اشتغال بانوان است.

دهقان بنادکی ادامه داد: همچنین در زمینه کنترل آلایندگی با راه اندازی سامانه پایش آلودگی هوا در شهرستان و شفافیت این موضوع برای شهروندان، رصد این واحدها به صورت تمام وقت انجام و برخورد قاطع با صنایعی که مقررات و استانداردهای لازم را رعایت نکنند صورت خواهد گرفت.

وی افزود: یکی دیگر از اهداف و برنامه های دولت سیزدهم در مهریز تهیه بانک اطلاعاتی جامع و کامل از صنایع شهرستان است که می‌تواند به پیوست سلامت و رسالت آنها در قبال وظایف اجتماعی کمک کند.