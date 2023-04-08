جشن ۹۰۰ نفری روزه اولی ها در جهرم برگزار شد

حجت الاسلام سید جواد صحرائیان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: به همت قسمت تعلیم و تربیت سپاه جهرم و با همکاری ادارات فرهنگی این شهرستان، همزمان با میلاد کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع) جشن بزرگ روزه اولی‌های شهرستان جهرم همراه با اجرای سرود «اینجا ایرانه» و «خوشحالی یعنی روزه اولی باشی» در مصلای نمازجمعه جهرم، با شرکت ۹۰۰ روزه اولی، برگزار شد.

مسئول تعلیم و تربیت سپاه جهرم، افزود: این برنامه همراه با اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء با حضور حجت الاسلام مدبر امام جمعه شهرستان جهرم برگزار شد.

وی بیان داشت: نوگلان روزه اولی افطار را بر سر سفره الهی رمضان، میهمان بوده و بعد از آن نیز مولودی خوانی، سخنرانی، اجرای مسابقه و سرگرمی و دیگر برنامه‌های شاد و مفرح با هدف رقم زدن لحظات شاد و به یاد ماندنی برای ایشان برگزار شد.

مسئول تعلیم و تربیت سپاه جهرم در پایان از همکاری دارالقرآن بسیج، اداره آموزش و پرورش، بسیج دانش آموزی حضرت فاطمه معصومه (س)، ستاد نماز جمعه، شهرداری، فرهنگی و بسیج هنرمندان و … تقدیر و تشکر کرد.