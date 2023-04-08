مواضع شفاف رهبری درباره حجاب حجت را برهمگان تمام کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی بعدازظهر شنبه در دیدار با فرمانده انتظامی استان مازندران از تلاش‌ها و خدمات نیروی انتظامی در خدمات رسانی به مردم در طرح نوروزی و سایر ایام تقدیر کرد.

وی ضمن گرامیداشت میلاد امام حسن مجتبی و گرامیداشت فرا رسیدن شب‌های قدر بر لزوم بهره گیری از فیوضات معنوی این ایام تاکید کرد.

وی با اظهار اینکه مازندران جزو استان‌های پر تردد در نوروز بوده است و بیش از ۲۰ میلیون نفر در استان اقامت کرده اند، افزود امکانات مالی و پشتیبانی مازندران در حد استان و محلی و لیا خدماتی که ارائه می‌دهد ملی است و باید تناسبی بین آنها ایجاد شود.

امام جمعه ساری با اظهار اینکه امکانات نیروی انتظامی متناسب با خدماتی که ارائه می‌دهد نیست، یادآور شد: امکانات موجود در استان و نیروی انتظامی متناسب با حجم زیاد ورود مسافران به استان نیست و باید در این بخش نیز تقویت شود.

نماینده ولی فقیه در مازندران یادآور شد: به رغم همه کمبودها و کاستی‌ها نیروی انتظامی به خوبی در میدان بود و خم به ابرو نیاورده و خدمات خوبی به مردم عرضه کرده است.

آیت الله محمدی لائینی با بیان اینکه نیروی انتظامی مسئولیت شناس، متعهد و وظیفه شناس است، این نیرو در انجام خدمات و وظایف پایبند به عهد بوده و ایستادگی می‌کند

امام جمعه ساری بیان اینکه جامعه باید قدر زحمات نیروی انتظامی را بداند، تصریح کرد: نیروی انتظامی از فرزندان وزن بدنه ملت و جامعه بوده و برای نظم امنیت آنان تلاش می‌کنند.

آیت الله محمدی لائینی ضمن تقدیر از تلاش‌های نیروی انتظامی با اشاره به برخی ناهنجاری‌ها در حوزه پوشش و حجاب در جامعه بیان کرد: نیازمند وحدت رویه و انسجام در بین دستگاه‌ها درباره مسائل فرهنگی و اجتماعی هستیم زیرا وحدت رویه، تصمیم و نظر در این مسائل بهتر از تشتت و افتراق خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به ناهنجاری‌های پوششی در جامعه گفت: طبق فرمایش مقام معظم رهبری حجاب یک مسئله شرعی و سیاسی و قانونی است و تظاهر به بی حجابی حرام شرعی و سیاسی محسوب می‌شود.

آیت الله لائینی یادآور شد: همه نهادها و دستگاه‌ها باید بر اساس موضع مقام معظم رهبری پای کار بیایند و وحدت رویه و شفافیت عملکرد داشته باشند.

وی با بیان اینکه بعد از موضعگیری شفاف مقام معظم رهبری حجت بر همه دستگاه‌ها تمام شده است، از دستگاه خواست در راستای جریان سازی و تقویت فرهنگ بومی، ملی و اسلامی در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی وحدت رویه و انسجام داشته باشند.