برداشت ۲۳ هزار تن محصولات جالیزی از مزارع شهرستان بمپور

محمداکرم هودیانی، در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: برداشت هندوانه و خربزه از اواسط فروردین ماه و از سطح بیش از ۷۰۰ هکتار از مزارع این شهرستان آغاز و تا اوایل خردادماه ادامه می‌یابد.

وی تاکید کرد: شرایط آب و هوایی منطقه زمینه مساعدی برای کشت محصولات جالیزی در شهرستان فراهم کرده است.

وی تصریح کرد: در راستای جلوگیری از مصرف بی رویه آب در تمام زمین کشت شده از روش‌های آبیاری نوین (تیپ) استفاده و نظارت بر این موضوع در دستور کار کارشناسان این مدیریت قرار دارد.

هودیانی گفت: محصول تولیدی شهرستان علاوه بر مصرف داخلی به سایر شهرستان‌های داخل کشور و هم چنین به کشورهای همسایه صادر می‌شود.

شایان ذکر است شهرستان بمپور دارای ۱۱ هزار هکتار سطح زیر کشت زراعی و باغی است.