جلال ملکی در گفتوگو خبرنگار مهر با اشاره به تمهیدات سازمان آتشنشانی برای لیالی قدر گفت: با توجه به اینکه شبهای قدر در پیش است، سازمان آتشنشانی تهران بهمنظور حفظ ایمنی و امنیت شهروندان بنابر درخواستهایی که از قبل وصول شده بود، استقرارهای ویژهای را در نظر گرفته است.
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران خاطرنشان کرد: بر همین اساس، سازمان آتشنشانی شهرداری تهران در مصلای تهران و چندین مورد از مساجد و حسینیههای بزرگ که محل تجمع جمع کثیری از شهروندان است، نیروهای خود را مستقر خواهد کرد.
وی اظهار کرد: آتشنشانان از پیش از آغاز تا پایان مراسم ویژه شبهای قدر در محلهای تعیین شده بهمنظور حفظ ایمنی شهروندان حضور خواهند داشت.
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