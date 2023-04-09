  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۵:۵۴

ملکی در گفت‌وگو با مهر مطرح کرد؛

تمهیدات آتش‌نشانی برای لیالی قدر

تمهیدات آتش‌نشانی برای لیالی قدر

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به تمهیدات سازمان آتش‌نشانی برای لیالی قدر، از استقرار آتش‌نشانان در مصلای تهران و چندین مورد از مساجد و حسینیه‌های بزرگ خبر داد.

جلال ملکی در گفت‌وگو خبرنگار مهر با اشاره به تمهیدات سازمان آتش‌نشانی برای لیالی قدر گفت: با توجه به اینکه شب‌های قدر در پیش است، سازمان آتش‌نشانی تهران به‌منظور حفظ ایمنی و امنیت شهروندان بنابر درخواست‌هایی که از قبل وصول شده بود، استقرارهای ویژه‌ای را در نظر گرفته است.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران خاطرنشان کرد: بر همین اساس، سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران در مصلای تهران و چندین مورد از مساجد و حسینیه‌های بزرگ که محل تجمع جمع کثیری از شهروندان است، نیروهای خود را مستقر خواهد کرد.

وی اظهار کرد: آتش‌نشانان از پیش از آغاز تا پایان مراسم ویژه شب‌های قدر در محل‌های تعیین شده به‌منظور حفظ ایمنی شهروندان حضور خواهند داشت.

کد مطلب 5750694

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها