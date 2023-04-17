صاحب خانه ها دنبال اجاره های بالا تا پول پیش+ جدول

به گزارش خبرنگار مهر، برای اجاره یک واحد آپارتمان در تهران باید حداقل ۵۰ میلیون و ماهیانه ۶ میلیون پول داشته باشید.
در ادامه قیمتهای اجاره مسکن در پایتخت منتشر میشود:
|محله
|متراژ
|اجاره (قیمتها به تومان میباشد)
|رهن (قیمتها به تومان میباشد)
|اختیاریه
|۷۲
|۲۲ الی ۳۲ میلیون
|۱۰۰ الی ۲۰۰
|پونک
|۷۴
|۱۱ الی ۳۰ میلیون
|۱۵۰ الی ۲۰۰
|شادآباد
|۷۵
|۳ الی ۶ میلیون
|۵۰ الی ۲۰۰
|دردشت
|۶۵
|۶ الی ۲۰ میلیون
|۱۰۰ الی ۲۰۰
|خواجه نظام الملک
|۸۰
|۵ الی ۱۰ میلیون
|۱۰۰ الی ۲۰۰
|ائمه اطهار
|۶۰
|۵ الی ۱۱ میلیون
|۱۰۰ الی ۲۰۰
|شهرک ولیعصر
|۸۰
|۳ الی ۷ میلیون
|۸۰ الی ۲۰۰
|پاسداران
|۸۰
|۱۰ الی ۳۰ میلیون
|۱۰۰ الی ۲۰۰
|مرزداران
|۹۰
|۲۰ الی ۳۰ میلیون
|۵۰ الی ۲۰۰
|تهران نو
|۶۰
|۷ میلیون و ۵۰۰ الی ۱۰ میلیون
|۱۰۰ الی ۲۰۰
|سهروردی
|۶۰
|۹ الی ۱۶ میلیون
|۱۰۰ الی ۲۰۰
|نارمک جنوبی
|۶۰
|۵ الی ۱۰ میلیون
|۱۰۰ الی ۲۰۰
|سعادت آباد
|۶۸
|۱۸ الی ۲۰ میلیون
|۱۰۰ الی ۲۰۰
|کوی فردوس
|۶۵
|۱۲ الی ۲۰ میلیون
|۱۰۰ الی ۲۰۰
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