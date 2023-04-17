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۲۸ فروردین ۱۴۰۲، ۱۰:۱۶

بازار اجاره بها؛

صاحب خانه ها دنبال اجاره های بالا تا پول پیش+ جدول

صاحب خانه ها دنبال اجاره های بالا تا پول پیش+ جدول

بررسی وضعیت اجاره بها در مناطق تهران نشان می دهد بیشتر صاحب خانه ها دنبال اجاره بها هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، برای اجاره یک واحد آپارتمان در تهران باید حداقل ۵۰ میلیون و ماهیانه ۶ میلیون پول داشته باشید.

در ادامه قیمت‌های اجاره مسکن در پایتخت منتشر می‌شود:

محله متراژ اجاره (قیمت‌ها به تومان می‌باشد) رهن (قیمت‌ها به تومان می‌باشد)
اختیاریه ۷۲ ۲۲ الی ۳۲ میلیون ۱۰۰ الی ۲۰۰
پونک ۷۴ ۱۱ الی ۳۰ میلیون ۱۵۰ الی ۲۰۰
شادآباد ۷۵ ۳ الی ۶ میلیون ۵۰ الی ۲۰۰
دردشت ۶۵ ۶ الی ۲۰ میلیون ۱۰۰ الی ۲۰۰
خواجه نظام الملک ۸۰ ۵ الی ۱۰ میلیون ۱۰۰ الی ۲۰۰
ائمه اطهار ۶۰ ۵ الی ۱۱ میلیون ۱۰۰ الی ۲۰۰
شهرک ولیعصر ۸۰ ۳ الی ۷ میلیون ۸۰ الی ۲۰۰
پاسداران ۸۰ ۱۰ الی ۳۰ میلیون ۱۰۰ الی ۲۰۰
مرزداران ۹۰ ۲۰ الی ۳۰ میلیون ۵۰ الی ۲۰۰
تهران نو ۶۰ ۷ میلیون و ۵۰۰ الی ۱۰ میلیون ۱۰۰ الی ۲۰۰
سهروردی ۶۰ ۹ الی ۱۶ میلیون ۱۰۰ الی ۲۰۰
نارمک جنوبی ۶۰ ۵ الی ۱۰ میلیون ۱۰۰ الی ۲۰۰
سعادت آباد ۶۸ ۱۸ الی ۲۰ میلیون ۱۰۰ الی ۲۰۰
کوی فردوس ۶۵ ۱۲ الی ۲۰ میلیون ۱۰۰ الی ۲۰۰

کد خبر 5757085
مونا ربیعیان رمضان پور

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