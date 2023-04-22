به گزارش خبرگزاری مهر، مبادله بعدی زندانیان و اسرا در یمن از ۱۵ ماه می یعنی کمتر از یک ماه دیگر آغاز می‌شود. این خبر را «ماجد فدائل»، معاون وزیر حقوق بشر دولت یمنی وابسته به عربستان در گفتگو با اسپوتنیک اعلام کرد و گفت «مبادله بعدی زندانیان بین نیروهای دولتی و انصارالله در یمن در ۱۵ ماه می بر اساس توافق اخیر آغاز خواهد شد.»

این مقام یمنی وابسته به عربستان اما اشاره‌ای به تعداد دقیق زندانیانی که قرار است در دور آتی مبادله شوند، نکرد.

روز گذشته نیز جنبش انصار الله یمن، ۷۷ اسیر مزدور تحت حمایت ائتلاف متجاوز عربی را در طرحی بشردوستانه به مناسبت عید فطر بنا به دستور «عبدالملک حوثی»، رهبر انصارالله یمن آزاد کرد.

وبگاه خبری «انصارالله» یمن در این ارتباط نوشت که «عبدالقادر المرتضی»، رئیس کمیته امور اسرا در انصار الله اعلام کرد که ۷۷ اسیر، در طرحی بشردوستانه و یک طرفه به مناسبت ماه رمضان و عید سعید فطر در راستای اجرای فرامین رهبر انصارالله و با حضور کمیته بین‌المللی «صلیب سرخ» آزاد شدند.

کمیته امور اسیران یمن تاکید کرد که این ابتکار انسان‌دوستانه، ده‌ها نفر از اسیران بیمار و سالمند را شامل شد.

وی افزود: «آزادی یک‌طرفه ده‌ها نفر از اسیران طرف مقابل، تلاشی در راستای فراهم کردن زمینه به ثمر رساندن مذاکرات آتی در خصوص تبادل اسیران است.»

گفتنی است بر اساس توافق صورت گرفته بین «شورای ریاستی یمن» (وابسته به ائتلاف سعودی) و صنعا قرار است دولت نجات ملی یمن ۱۸۱ اسیر از جمله چند تبعه سعودی و سودانی را در ازای آزادی ۷۰۶ اسیر یمنی آزاد کند.

«ماجد فضائل»، سخنگوی هیأت شورای ریاستی یمن پیشتر اعلام کرد که در پی اجرای این عملیات تبادل اسرا، عملیات دیگری نیز بزودی انجام می‌شود تا همه اسرا آزاده شده و تمامی بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها تخلیه شود.

روز گذشته همچنین «محمدعلی الحوثی» در گفتگو با شبکه المسیره تاکید کرد: هرگونه پیشرفت مثبت در مذاکرات با عربستان سعودی منوط به برداشتن گام‌های عملی است. الحوثی افزود: هیچ پیشرفتی در گفتگوها رخ نخواهد داد، مگر اینکه عربستان گام‌های ملموسی در سطح بشردوستانه به عنوان اولویت اصلی مردم یمن، بردارد.

گفتنی است در روزهای اخیر مذاکراتی با حضور مقامات سعودی و عمانی در صنعا با هدف برقراری آتش‌بس کامل و رفع محاصره یمن برگزار شده است. منابع یمنی از فضای مثبت این مذاکرات خبر داده و تاکید کردند در جریان همین گفتگوها درباره آزادی متقابل اسرای سعودی و یمنی توافق حاصل شد، امری که با آزادی صدها نفر از آنها در روزهای اخیر همراه شده است.