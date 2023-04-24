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۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۸:۰۷

فرمانده انتظامی استان ایلام خبر داد؛

کشف ۲۴ دستگاه ارز دیجیتال در ایلام

کشف ۲۴ دستگاه ارز دیجیتال در ایلام

ایلام-فرمانده انتظامی استان ایلام با اشاره به کشف مزرعه تولید ارز دیجیتال در ایلام گفت: از یک انبار، تعداد ۲۴ دستگاه ماینر و پاور غیرمجاز و قاچاق کشف شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار دلاور القاصی مهر اظهار داشت: مأموران با هماهنگی مقام قضائی در بازرسی از یک انبار، تعداد ۲۴ دستگاه ماینر و پاور غیرمجاز و قاچاق را کشف و یک متهم را دستگیر کردند.

وی با اشاره به اینکه ارزش دستگاه‌های مکشوفه، ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: متهم پس از دستگیری به منظور سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی استان ایلام اضافه کرد: این عملیات به همت کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی و با همکاری کارشناسان اداره برق استان و شگردهای خاص پلیسی و اقدامات فنی انجام شد.

کد مطلب 5761805

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