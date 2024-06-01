۸ کشته و ۵ مفقود در سانحه واژگونی قایق در شرق افغانستان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، یک مقام محلی روز شنبه تأیید کرد که بر اثر واژگونی یک قایق حامل ۲۶ نفر در رودخانه‌ای در استان ننگرهار در شرق افغانستان، حداقل هشت نفر کشته و پنج نفر دیگر ناپدید شدند.

قریشی بدلون، رئیس اداره اطلاعات استان گفت: این حادثه صبح روز شنبه بر اثر غرق شدن قایق در حین عبور از رودخانه در منطقه باسل ولسوالی مومند دره رخ داد.

سیزده نفر نجات یافتند و پنج نفر دیگر مفقود شدند. مسافران بیشتر زن و کودک بودند.

تاکنون هشت جسد پیدا شده است و تلاش برای بازیابی مفقودین ادامه دارد.