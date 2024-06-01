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۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۷:۲۸

هفته سی ام لیگ برتر؛

واریزی ۱۰ درصدی پرسپولیس در آستانه بازی با مس رفسنجان

واریزی ۱۰ درصدی پرسپولیس در آستانه بازی با مس رفسنجان

در آستانه بازی حساس پرسپولیس و مس رفسنجان و با هدف ارتقای روحیه بازیکنان و کادرفنی، ۱۰ درصد دیگر از قرارداد فصل جاری بازیکنان و کادر فنی باشگاه پرسپولیس واریز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس در فاصله دو ساعت مانده به شروع بازی امروز با مس رفسنجان ۱۰ درصد دیگر از مبلغ قرارداد فصل جاری اعضای تیم را به تمام اعضای تیم پرداخت کرد.
با احتساب این پرداختی میزان دریافتی بازیکنان تیم به ۷۴ تا ۷۷ درصد از قراردادهای فصل جاری می‌رسد.

همچنین قرار است یکی از اسپانسرهای باشگاه نیز مبلغ ۱۵۰ میلیون تومانی بابت پیروزی احتمالی امروز سرخ‌پوشان به صورت نقدی در رختکن باشگاه به هر یک از نفرات تیم پرداخت کند.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و مس رفسنجان ساعت ۱۹ شامگاه امروز شنبه در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود. سرخ‌پوشان پایتخت در صورت پیروزی به قهرمانی در بیست و سومین دوره لیگ برتر خواهند رسید.

کد مطلب 6125016
مهدی مرتضویان

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