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۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۵:۱۶

برای اقامتگاه بلندمدت فضایی؛

چین چاپ سه بعدی روی ماه را آزمایش می کند

چین چاپ سه بعدی روی ماه را آزمایش می کند

چین تصمیم دارد فناوری چاپ سه بعدی روی ماه را  بررسی کند تا سازه هایی روی ماه بسازد. این درحالی است که چین سعی دارد برنامه های خود برای اقامتگاه بلندمدت چین را تثبیت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، چین در سال ۲۰۲۰ میلادی ماموریت «چانگ ۵» را به ماه انجام داد که طی آن یک کاوشگر بی سرنشین نمونه هایی از خاک و سنگ ماه را به زمین آورد. چین که نخستین بار در سال ۲۰۱۳ میلادی روی ماه فرود آمده، تصمیم دارد تا ۲۰۳۰ میلادی فضانوردی به ماه بفرستد.

در این میان کشور مذکور تصمیم دارد ماموریت های چانگ ۶ و ۷ و ۸ را انجام دهد که هدف آنها جستجو برای منابع تجدیدپذیر روی ماه برای اقامت طولانی مدت انسان روی سیاره مذکور است.

نشریه چاینا دیلی به نقل از «وو ویرن» محقق سازمان ملی فضایی چین می نویسد کاوشگر چانگ ۸ تحقیقاتی در محل از محیط و ترکیبات معدنی ماه انجام می دهد و همچنین مشخص می کند آیا فناوری هایی مانند چاپ سه بعدی را می توان روی سطح ماه به کار گرفت یا خیر.

ویرن در این باره می گوید: اگر قرار باشد برای مدتی طولانی روی ماه بمانیم، باید با استفاده از مواد موجود در خود سیاره اقامتگاه بسازیم.

چین می خواهد طی ۵ سال آینده یک ایستگاه با استفاده از خاک ماه در این سیاره بسازد. در همین راستا یک ربات که وظیفه دارد از خاک ماه آجر بسازد طی ماموریت چانگ ۸ در حدود ۲۰۲۸ میلادی به فضا ارسال خواهد شد.

رقابت برای استحکام موقعیت کشورهای مختلف در ماه به خصوص با آمریکا شدت یافته است.

در ماه جاری میلادی ناسا و آژانس فضایی کانادا نام ۴ فضانورد را برای ماموریت آرتمیس ۲ اعلام کرد. قرار است این ماموریت در اواخر ۲۰۲۴ میلادی انجام می شود.

کد مطلب 5762161
شیوا سعیدی

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