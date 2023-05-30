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۹ خرداد ۱۴۰۲، ۹:۲۴

شب گذشته؛

چین ۳ فضانورد به مدار زمین برد

چین ۳ فضانورد به مدار زمین برد

۳ فضانورد چینی در مسیر خود به سمت ایستگاه فضایی تیانگونگ چین قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، شب گذشته در ساعت۹:۳۱ دقیقه به وقت محلی موشک لانگ مارچ ۲F کپسول شنژو۱۶ را از مقر پرتاب ماهواره جیوکوان در صحرای گوبی به فضا برد. فضاپیما حدود ۱۰ دقیقه بعد از موشک جدا شد.

جینگ هایپنگ فرمانده ماموریت همراه ژو یانگژو و گوی هایچائو اکنون قرار است ۶ ماه را در ایستگاه فضایی تیانگونگ چین در مدار زمین بگذرانند. مقامات سازمان فضایی این کشور نام خدمه را فقط یک روز قبل از ماموریت اعلام کردند.

جینگ هایپنگ فضانوری کهنه کار است که در ماموریت های شنژو ۷، ۹ و ۱۱ شرکت کرده است. اما ژو یانگژو و گوی هایچائو برای نخستین بار به مدار زمین می روند.

کد مطلب 5797927
شیوا سعیدی

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