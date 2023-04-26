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۶ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۹:۵۴

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مطرح کرد؛

اجرای طرح روستای سالم با هدف کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها

اجرای طرح روستای سالم با هدف کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها

کرمانشاه- رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه گفت: طرح روستای سالم با هدف کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها در استان کرمانشاه در حال اجرا است.

به گزارش خبرنگار مهر، قباد محمدی بعد از ظهر چهارشنبه در جشنواره روستای سالم در روستای چشمه پهن رشید گیلانغرب، اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که در کشور با آن مواجه هستیم بحث حاشینه نشینی و مهاجرت روستاییان به شهرها است.

وی افزود: متأسفانه یکی از شهرهایی که بالاترین آمار حاشیه نشینی را در کشور دارد شهر کرمانشاه است و این حاشیه نشینی مشکلات فراوان اجتماعی و بهداشتی را ایجاد می‌کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: یکی از مهمترین راه‌های جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها و مقابله با این مشکل بحث روستای سالم است.

محمدی بیان کرد: اگر بتوانیم با همکاری و همدلی و اجرای این طرح بحث مهاجرت از روستا به شهر را متوقف و معکوس کنیم به طور قطع در پیشرفت کشور و سلامت جامعه بسیار مؤثر است.

وی ادامه داد: هدف اصلی ما در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از اجرای طرح روستای سالم کاهش مشکلات اجتماعی، بهداشتی و درمانی مردم و ایجاد رقابت در بین سایر روستاها برای شرکت در این جشنواره است و در این راستا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نیز نهایت همکاری را خواهد داشت.

کد مطلب 5764471

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