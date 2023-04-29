روند کُند احداث ایستگاه راه آهن ترکمانچای

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگاران در تبریز در خصوص مطالبه مردم بخش ترکمانچای میانه برای احداث ایستگاه راه آهن در این شهر اظهار داشت: با توجه به اینکه راه آهن میانه - بستان آباد - تبریز پس از سال‌ها در آستانه بهره برداری قرار دارد و این مسیر ریلی در شهرستان میانه از بخش ترکمانچای به عنوان یکی از شهرهای محروم استان عبور می‌کند، پیگیری‌های لازم برای ایجاد ایستگاه در آن صورت گرفته است.

نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: البته ایجاد ایستگاه راه آهن در شهر ترکمانچای از سوی مسئولان و دست اندرکاران این پروژه پیش بینی شده و حتی بخشی از عملیات اجرایی آن نیز تا مرحله سقف ریزی انجام شده اما پیشرفت کار متناسب با اهمیت پروژه نبوده و پیمانکار آن مدعی است به علت عدم حمایت‌های لازم و تأمین منابع و اعتبارات مورد نیاز قادر به ادامه کار نیست.

وی افزود: این موضوع را از زمان انتخاب به عنوان وکیل مردم در خانه ملت از وزرای وقت راه و شهرسازی یعنی اسلامی و مرحوم قاسمی پیگیری و مجوزهای اساسی را نیز دریافت کرده‌ایم و حتی تذکرهای جدی نیز در این خصوص داده شده که میزان پیشرفت ایستگاه راه آهن ترکمانچای متناسب با ایستگاه‌های تبریز و بستان آباد نیست.

اسماعیلی تصریح کرد: در این زمینه حتی در نطق خود به بذرپاش وزیر فعلی راه و شهرسازی نیز تذکر داده‌ام و اخیراً به معاون پارلمانی وزیر راه نیز تذکر جدی داده‌ایم تا این ایستگاه مهم هر چه سریع‌تر تکمیل شود و اگر عوامل اجرایی سریعاً نسبت به این مهم اقدام نکنند، از ابزارهای قانونی خود برای پیگیری این موضوع استفاده خواهیم کرد.

وی گفت: با وجود اینکه پروژه راه آهن میانه - تبریز پس از سال‌ها سرانجام در آستانه افتتاح قرار گرفته اما ایستگاه ترکمانچای در یک منطقه محروم و البته پر خطر از لحاظ تردد هنوز تکمیل نشده و این مطالبه به حق و حداقلی مردم این منطقه برای بهره مندی از مزایای این پروژه است و پیگیر این مطالبه هستیم تا با همکاری مسئولان اجرایی مربوطه و تأمین منابع و اعتبارات مورد نیاز این خواسته به حق مردم منطقه در کمترین زمان محقق شود.