علت کاهش سرمای کولر گازی ال جی و نحوه رفع ایراد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، کولر گازی ال جی وسیله‌ای ست برای خنک کردن دمای هوای منزل در گرمای تابستان. کولر گازی‌ها به کمک جریان گاز هوا را مطبوع می‌سازند که دستگاه‌هایی بسیار قوی‌تر از کولرهای آبی هستند. این کولرها در زمان کوتاهی هوایی مطبوع ایجاد می‌نمایند، اما گاهی پیش می‌آید که کولر گازی دیگر همانند آن ابتدا باد خنک را به بیرون نمی‌دهد و حتی گاهاً در مواردی باد گرم نیز تولید می‌کند. این مشکل علل‌های متفاوتی می‌تواند داشته باشد.

دلایل کاهش سرمای کولر گازی ال جی

گرم شدن کمپرسور

زمانی که دمای هوای محیط خیلی بالا باشد و یا کمپرسور در برابر تابش مستقیم خورشید قرار بگیرد، شروع به گرم شدن می‌کند. گرم شدن کمپرسور یکی از دلایل اصلی کم شدن سرمای کولر گازی ال جی می‌تواند باشد. برای رفع این مشکل سعی کنید دمای هوا محیط را کمی پایین بیاورید و یا کمپرسور را در جایی دور از تابش مستقیم خورشید و وسایل گرمایشی قرار دهید.

کثیفی فیلتر هوا

با کثیف شدن فیلتر هوای دستگاه سرمایش دستگاه کم خواهد شد. زمانی که با این مشکل مواجه شدید در وهله اول فیلترهای هوا را چک کنید و در صورت نیاز آن‌ها را تمیز نمایید. خودتان بدون نیاز به تکنسین‌های فنی قادر خواهید بود تا این بخش را تمیز نمایید. به وسیله یک فرچه، دستمال و صابون فیلتر به خوبی تمیز خواهد شد.

گرفتگی لوله کندانسور

پس از گذشت مدتی از کار کردن کولر گازی ال جی لوله کندانسور می‌گیرد. در این هنگام تبادل حرارت در کولر به درستی انجام نمی‌شود. اگر این گرفتگی لوله‌های کندانسور رفع نگردد، کمپرسور کولر گازی می‌سوزد. برای رفع این مشکل نیاز است تا هر چند وقت یک بار کولر را تمیز نمایید و آلودگی‌ها را پاک کنید تا دستگاه هوای تمیز و مطبوع در محیط پخش کند.

عدم تناسب ظرفیت کولر گازی ال جی با محیط

زمانی که ظرفیت کولر گازی بقدری نباشد که بتواند کل محیط را خنک کند، باعث می‌شود تا فکر کنید کولر گازی سرمایش خوبی ندارد و هوای محیط را به خوبی معتدل نمی‌کند. در این زمان کولر گازی مشکل فنی ندارد و باید زمان خرید دقت بفرمایید تا کولر گازی با ظرفیتی متناسب محیط خریداری کنید.

سوختگی فن

فن دستگاه کولر گازی ال جی پره‌های بزرگی دارد که با چرخیدن مداوم ایجاد سرما می‌کند. زمانی که فن بسوزد و حرکت پره‌ها قطع شود، باد توانایی تولید هوای خنک ندارد و در عوض خروجی دستگاه باد گرم خواهد بود. از همین بابت زمانی که متوجه شدید فن قطع شده، به کمک دفترچه راهنما بدنه دستگاه را باز کنید و عملکرد فن را مشاهده نمایید. اگر هم نتوانستید با تعمیرکاران متخصص از نمایندگی تعمیرات کولر گازی ال جی تماس بگیرید و از آن‌ها کمک بخواهید.

خرابی ترموستات

زمانی که ترموستات دچار اختلال شود و نتواند دمای محیط را به درستی تشخیص دهد، کولر گازی باد گرم خارج می‌کند که نتیجه‌ی آن نامتعادل شدن هوا خواهد بود. برای رفع این نقص در ترموستات از تکنسین‌ها کمک بگیرید.

کم بودن گاز کولر گازی ال جی

کم شدن میزان گاز در کولر به علت نشتی گاز و یا به اتمام رسیدن آن می‌تواند باشد. با کم شدن گاز سرمای دستگاه کاهش می‌یابد. تقریباً همه‌ی سیستم‌های گرمایشی با نوعی گاز در تعامل هستند تا هوای محیط را خنک نگه‌دارند. برای تشخیص نشتی گاز کولر کمپرسور را بررسی نمایید. اگر از کمپرسور روغن به بیرون نشت کرده باشد یعنی گاز دچار نشتی شده است. به وسیله صابون و ایجاد حباب هم می‌توانید محل نشتی را نیز پیدا کنید.

نصب پنل خارجی در محلی مناسب

اگر پنل خارجی کولر گازی ال جی را در محلی قرار دهید که در برابر تابش مستقیم خورشید قرار بگیرد، و یا در برابر گرما باشد بعد از گذشت اندکی زمان کمپرسور و کندانسور دچار افزایش دما خواهد شد. که نتیجه نهایی آن افزایش دمای قطعاتی از دستگاه و کاهش سرمای کولر است. برای جلوگیری از این اتفاق می‌توانید بعد از نصب پنل خارجی برای کولر گازی سایه بان نصب کنید.

خرابی برد

برد قطعه‌ای همگانی در همه‌ی کولر گازی‌ها می‌باشد. برد وظیفه‌ی کنترل هوای مطبوع در محیط را بر عهده دارد و بروز مشکلاتی در دستگاه معمولاً در ابتدای خرید کولر و کار کردن آن مشخص می‌شود. زیرا مشکلات برد در کارخانه ایجاد می‌شوند. اما در کل برای رفع نقص برد در سیستم‌های کولر گازی باید از افراد متخصص کمک بگیرید.

مسدود شدن سوراخ‌های فیلتر پنل داخلی

گرد و خاک‌هایی که سوراخ‌های فیلتر کولر گازیررا مسدود می‌کنند یکی از رایج‌تریم علل کاهش سرما می‌باشند. این ذرات مسیر خروج باد را می‌بندند و باعث می‌شوند که باد خنک با سرعت کمتری وارد محیط شود. فیلترها را می‌توانید به راحتی از دستگاه جدا و تمیز کنید. اما اگر پس از تمیزی فیلتر نیز همچنان کولر باد گرمی ساطع می‌کرد، به تکنسین‌ها اطلاع دهید.

خرابی سایر قطعات

خرابی قطعاتی مانند خازن، ترمیستور، موتور و گرفتی مویرگ‌ها در کولر گازی هم می‌تواند از عواملی باشد که باعث کم شدن سرمای کولر گازی ال جی می‌شود. تعمیرکاران حرفه‌ای می‌توانند به راحتی نقص در هر یک از این بخش‌ها را بیابند.

برای هر متراژ از محیط چه ظرفیتی از کولر گازی ال جی مناسب است؟

ظرفیت ۹۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ BTU/h = مساحت ۱۵ متر مربع

ظرفیت ۱۲۰۰ = مساحت ۲۲ متر مربع

ظرفیت ۱۸۰۰۰ = مساحت ۳۵ متر مربع

ظرفیت ۲۴۰۰۰ = مساحت ۴۵ متر مربع

ظرفیت ۳۰۰۰۰ = مساحت ۶۴ متر مربع

عوامل محیطی تاثیر گذار در سرمای کولر گازی ال جی

هر چه بتوانید دمای خانه را خنک‌تر نگه‌دارید، با بستن درز در و پنجره‌ها و یا مسدود کردن راه‌های ورودی هوا کولر گازی در تولید هوای سرد عملکرد بهتری خواهد داشت.

تعیین رنگ روشن برای پرده‌ها که سبب جوب نور و گرمای خورشید شود.

بستن پرده‌ها برای جلوگیری از ورود گرما و خروج هوای خنک از منزل.

استفاده از هود در زمان آشپزی برای جلوگیری از تجمع هوای گرم.

قرار دادن پنل خارجی کولر گازی در محلی دور از آفتاب و گرما.

عدم روشن کردن چندین وسیله برقی همزمان در منزل.

انتخاب دستگاهی مناسب با متراژ منزل.

کلام آخر

ما در این مقاله سعی کردیم به شما مطالبی بگوییم که در نگه‌داری از کولر گازی ال جی شما کمکی کرده باشیم و در صورت ایجاد مشکل در دستگاه‌تان به راحت‌ترین شکل ممکن آن را رفع کنید. سعی تیم نمایندگی تعمیرات ال جی پشتیباندر تهران lgposhtiban.com ، رفع بروز هر گونه مشکل در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با به صرفه‌ترین هزینه برای شما است.

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