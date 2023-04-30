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۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۲:۰۰

امام جمعه خارگ:

خلیج فارس نماد هویت ملی ما است

خلیج فارس نماد هویت ملی ما است

بوشهر- امام جمعه خارگ گفت: خلیج فارس نماد و نشانه هویت ملی ما است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود کارگر صبح یکشنبه در همایش بزرگداشت روز خلیج فارس در جزیره خارگ اظهار داشت: خلیج فارس یادآور عزت، افتخار و اقتدار ایران اسلامی در منطقه و جهان است.

وی افزود: همه ما مدیون ایثار و فداکاری شهیدان سرافرازی مانند شهید نادر مهدوی هستیم که با کمترین امکانات و تجهیزات نظامی در برابر آمریکا و استکبار در خلیج همیشه فارس ایستادند.

امام جمعه خارگ تصریح کرد: خلیج فارس نماد و نشانه هویت ملی ما است، ما را یکدلی و یگانگی می‌آموزد و به حفظ و تعالی زادبوم عزیزمان، ایران اسلامی فرا می‌خواند.

کارگر خاطرنشان کرد: در جهان کمتر نقطه‌ای به ارزش و اهمیت خلیج فارس وجود دارد؛ البته نقاطی هست که از برخی جهات، ارزش و حساسیت بیشتری دارد اما مجموع عواملی که در ارزش گذاری و حساسیت بخشیدن به یک منطقه نقش دار، در خلیج فارس از همه جا بیشتر است.

کد مطلب 5767247

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