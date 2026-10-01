ایران و ارمنستان برای افزایش ظرفیت مرز نوردوز رایزنی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک رضا اکبری، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با هیئت جمهوری ارمنستان و معاون زیرساخت و مدیریت سرزمینی این کشور روز پنجشنبه با محوریت بررسی مشکلات تردد ناوگان حمل‌ونقل در پایانه مرزی نوردوز برگزار شد.

اکبری در این نشست با اشاره به انباشت کامیون‌ها در محدوده مرزی اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۲۶۰۰ کامیون در انتظار خروج از ایران و ورود به ارمنستان هستند که از این تعداد، یک هزار و ۳۰۰ دستگاه به صورت اینترنتی در صف انتظار قرار دارند و یک هزار و ۳۰۰ دستگاه دیگر نیز به صورت فیزیکی در محدوده مرزی مستقر هستند.

وی با اشاره به وضعیت نامناسب ترافیکی در محدوده چهار تا پنج کیلومتری مرز نوردوز افزود: بخش قابل توجهی از ناوگان متوقف‌شده متعلق به ارمنستان است و این وضعیت موجب اختلال در روند ورود مصالح ساختمانی مورد نیاز این کشور شده است.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بر ضرورت هماهنگی نزدیک میان گمرکات ایران و ارمنستان تأکید کرد و گفت: برای مدیریت این وضعیت باید ظرفیت پذیرش روزانه مرز نوردوز در کوتاه‌مدت به ۳۰۰ تا ۵۰۰ کامیون افزایش یابد.

ظرفیت فعلی نوردوز با توان واقعی مرز فاصله دارد

اکبری با بیان اینکه ایران دارای ۲۶ مرز فعال است، اظهار کرد: در برخی از این مرزها روزانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ کامیون تردد دارند، اما در مرز نوردوز میزان تردد روزانه کمتر از ۲۰۰ کامیون است که با ظرفیت واقعی این مرز تناسب ندارد.

وی ادامه داد: اگر هر یک از دو طرف بتوانند روزانه پذیرش ۵۰۰ کامیون را انجام دهند و طرح توسعه مرز نوردوز نیز اجرا شود، این مرز می‌تواند به یکی از مرزهای شاخص کشور و الگویی برای سایر مرزها تبدیل شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین بر ضرورت هماهنگی ساعات کاری کارکنان مرزی دو کشور تأکید کرد و گفت: دوطرفه شدن تردد در مرز نوردوز نیز باید در دستور کار قرار گیرد و این اقدام در مدت کوتاهی قابل اجرا است.

توسعه زیرساخت‌های مرزی در دستور کار

اکبری با اشاره به حجم مبادلات کالا میان ایران و ارمنستان، ارتقای زیرساخت‌های پایانه مرزی نوردوز را ضروری دانست و گفت: با توجه به افزایش نیازهای تجاری دو کشور، توسعه زیرساخت‌های این مرز بیش از گذشته مورد نیاز است.

وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی طرح جامع پایانه مرزی نوردوز خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح، ایجاد زیرساختی مدرن و متناسب با نیازهای تجاری و حمل‌ونقلی دو کشور است.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای همچنین بر اهمیت ایجاد کریدور پایدار ایران، ارمنستان و گرجستان تأکید کرد و گفت: ایجاد این کریدور علاوه بر تسهیل تردد کالا، می‌تواند منافع اقتصادی و تجاری گسترده‌ای برای دو کشور به همراه داشته باشد.

اکبری تقویت نقش ایران در مسیرهای ترانزیتی منطقه را از دیگر نتایج توسعه این کریدور عنوان کرد.