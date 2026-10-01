به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی، صبح پنجشنبه در همایش ملی «شیوه‌های نوین تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و زیرساخت» در اردبیل با اشاره به فشارهای اقتصادی، روانی، تبلیغاتی و تحریمی علیه کشور گفت: ملت ایران و مسئولان با وجود این فشارها اجازه نداده‌اند تولید ملی و پیشرفت کشور متوقف شود.

وی افزود: دشمنان با فشار، تهدید و ارعاب نمی‌توانند ملتی را از میدان به در کنند یا مانع پیشرفت آن شوند.

تغییر پارادایم سرمایه‌گذاری

همتی با تأکید بر تغییر پارادایم سرمایه‌گذاری در بنگاه‌ها گفت: پیش‌تر هدف سرمایه‌گذاری، خرید ماشین‌آلات، ساختمان و تخصیص منابع برای کسب سود بود، اما امروز فناوری، رفتار مشتریان، زنجیره تأمین و مدل‌های کسب‌وکار به سرعت تغییر می‌کند و عمر مزیت‌های رقابتی کوتاه شده است.

وی تصریح کرد: اگر بنگاه فقط دارایی‌محور باشد و به قابلیت، انعطاف‌پذیری، تاب‌آوری و ارزش‌آفرینی توجه نکند، در برابر تغییر نرخ ارز، تورم و تحولات فناوری آسیب‌پذیر می‌شود. بسیاری از پروژه‌های عظیم و دارایی‌های کشور به دلیل بی‌توجهی به همین مسئله نیمه‌تمام مانده یا توجیه اقتصادی خود را از دست داده‌اند.

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر لزوم تصمیم‌گیری داده‌محور به جای تصمیم‌گیری مبتنی بر شهود و تجربه صرف گفت: مدیران باید با استفاده از داده‌ها و سناریوهای مختلف، واکنش بنگاه به تغییر قیمت، نرخ ارز، تورم، فناوری و ورود رقبای جدید را پیش‌بینی کنند.

تورم، نقدینگی و ابزارهای غیرتورمی

همتی با اشاره به تورم سنگین در کشور گفت: نظام بانکی تلاش می‌کند در خدمت اقتصاد باشد، اما باید تورم را مدیریت و مهار کنیم. رابطه مستقیمی بین رشد نقدینگی و تورم وجود دارد و در آینده نیز خواهد داشت.

وی افزود: برای کنترل نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها چاره‌ای جز حرکت به سمت ابزارهای تعهدی و غیرتورمی مانند اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه، گام و برات الکترونیک نداریم.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در پنج ماه نخست امسال حدود ۵,۵۸۰ همت تسهیلات پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۸ درصد رشد دارد. ۷۵ درصد این تسهیلات به کسب‌وکارها و ۲۵ درصد به خانوارها اختصاص یافته است. همچنین حدود ۳,۵۸۰ همت، معادل ۸۵ درصد تسهیلات بخش کسب‌وکار، صرف سرمایه در گردش شده است.

همتی از رشد چندبرابری استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای خبر داد و گفت: برنامه بانک مرکزی رساندن این رقم به ۷۰ همت تا پایان سال است.

تأمین مالی استان اردبیل

وی درباره استان اردبیل گفت: حدود ۳۳ همت تفاهم برای تأمین مالی استان انجام شده و از بانک‌ها خواسته‌ام این رقم را تا پایان سال به ۴۵ تا ۴۷ همت برسانند تا نیاز واحدهای اقتصادی استان تأمین شود. از ۱۶ همت تعهدات سفر ریاست جمهوری در استان نیز حدود ۱۰ همت محقق شده و مابقی تا پایان سال تأمین می‌شود.