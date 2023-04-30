به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا مهدوی پیش از ظهر امروز در اولین جلسه قرارگاه جهاد علمی خراسان جنوبی اظهار داشت: یکی از مباحثی که مقام معظم رهبری سال‌هاست بر روی آن تأکید داشته و دارند بحث امیدآفرینی در جامعه است.

وی تصریح کرد: باید با بررسی و احصاء مشکلات طوری برنامه‌ریزی شود تا با مدیریت صحیح ناامیدی تبدیل به امیدآفرینی در جامعه گردد.

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی هدف گذاری برنامه‌ها را از مهمترین مؤلفه‌ها در مدیریت عنوان کرد و گفت: باید برنامه‌ریزی ها به گونه‌ای باشد که در آنها تحول در سرلوحه کار قرار گیرد.

سردار مهدوی به اهمیت سنجش خروجی جلسات اشاره داشت و افزود: باید سیستمی طراحی که این موضوع را برای برنامه‌ریزی های بهتر روشن سازد.

وی با تاکید بر اینکه گفتمانمان ها باید در عرصه علمی تبدیل به عمل شود، افزود: در این راستا باید از ظرفیت نخبگان بهره گرفته شود و با کمک به بدنه صنعت بین نخبگان و صنعت آشتی برقرار شود.

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی یادآور شد: اهداف علوم انسانی، تربیت نیروی انسانی در طراز انقلاب بوده به همین سبب توجه به این علوم در بین نخبگان علمی دارای اهمیت و جایگاه ویژه‌ای بوده که نباید مورد غفلت قرار گیرد.

سردار مهدوی به شعار سال مبنی بر مهار تورم و رشد تولید اشاره داشت و گفت: باید قرارگاه جهاد علمی در زمینه تحقق شعار سال پیش قدم باشد.

وی با بیان اینکه باید مباحث کارساز، تأثیرگذار و اثربخش در قرارگاه جهاد علمی استان مطرح و برای رسیدن به آن تلاش شود، اضافه کرد: خراسان جنوبی در بسیاری از بخش‌های کشاورزی، صنعتی و معدنی ظرفیت‌های خوبی داشته که باید به آنها توجه و در راستای رفع مشکلات موجود بر سر راه توسعه استان با استفاده از این ظرفیت‌ها اقدام شود.