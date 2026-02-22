به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا مهدوی صبح یکشنبه در شورای هماهنگی روابط خارجی استان اظهار داشت: سالها پیش و از همان روزهای ابتدایی راهاندازی نمایندگی وزارت امور خارجه در استان، پیگیر فعال شدن آن بودهام؛ زیرا معتقدم یکی از راههای ایجاد توازن میان شرق و غرب کشور، استفاده از ظرفیتهای دیپلماسی منطقهای است.
وی با بیان اینکه استانهای شرقی از خراسان شمالی تا سیستان و بلوچستان و کرمان کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند، افزود: بخش زیادی از محرومیتهای موجود ناشی از همین عدم توازن در نگاه توسعهای کشور است و ظرفیتهای سرزمینی شرق آنگونه که باید به کار گرفته نشدهاند.
فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی ادامه داد: تمرکز بر مرکز و غرب کشور باعث شده بسیاری از توانمندیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شرق مغفول بماند و امروز نتیجه آن را در شاخصهای توسعه مشاهده میکنیم.
فرصت استثنایی برای استانهای مرزی
مهدوی شرایط فعلی کشور و اعطای برخی اختیارات به استانهای مرزی را یک فرصت کمنظیر توصیف کرد و گفت: هیچ تضمینی وجود ندارد این شرایط در آینده نیز تداوم داشته باشد؛ بنابراین باید از امکان مذاکره، امضای تفاهمنامه و همکاری مستقیم با کشورهای همسایه نهایت استفاده را ببریم.
وی تأکید کرد: به دلیل موقعیت مرزی و ظرفیتهای متنوع اقتصادی میتواند از این فرصت برای تحول در حوزه تجارت خارجی و توسعه منطقهای بهرهمند شود.
توسعه بدون مشارکت همه بخشها ممکن نیست
فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) با اشاره به نقش بخش خصوصی افزود: دستگاههای دولتی به تنهایی قادر به تحقق این هدف نیستند و موفقیت در این مسیر نیازمند همافزایی بخش دولتی، خصوصی و نخبگان است.
وی گفت: باید از تجربیات استانهای موفق و همچنین ظرفیت نیروهای بومی و نخبگان مستقر در سایر نقاط کشور، بهویژه تهران، استفاده شود تا این حرکت به نتیجه برسد.
آثار گسترده اقتصادی و اجتماعی
سردارمهدوی با توصیف این روند بهعنوان «حرکتی مبارک»، اظهار کرد: فعال شدن ظرفیتهای روابط خارجی در استان میتواند پلی برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد و آثار ماندگاری در آینده منطقه و کشور برجای بگذارد.
وی در پایان ضمن قدردانی از استاندار و برگزارکنندگان نشست، اعلام کرد: سپاه انصارالرضا(ع) آمادگی کامل دارد در کنار سایر دستگاهها برای تحقق این تحول و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود همکاری کند.
