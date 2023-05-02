خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ و ادب: از جشنواره فیلم، موسیقی، تئاتر فجر و ساخت کلیدواژه تحریم توسط رسانه‌های معاند، سعودی و لندن‌نشین دوماه می‌گذرد؛ اما اگر این روزها گذرتان به شبکه‌هایی مانند BBC، من‌وتو، ایران‌اینترنشنال و … افتاده باشد، کلیدواژه مشترک دیگری را می‌شنوید: «تحریم نمایشگاه بین المللی کتاب تهران».

پروژه و خوراک جدید این شبکه‌ها حمله به مهم‌ترین رویداد فرهنگی ایران یعنی نمایشگاه کتاب تهران است. این میان، سوال مهم این است که چه‌طور رسانه‌هایی که در ایام مشابه سالیان گذشته توجه چندانی به حوزه کتاب و ادبیات و نمایشگاه بین المللی کتاب نداشتند، چرا علیه نمایشگاه کتاب بسیج شده و در پی خبرسازی‌های جعلی رسانه‌ای هستند؟

البته بخشی از پاسخ سوال در خود صورت مساله جاری و طبیعی است چنین‌رسانه‌هایی که از هر حربه‌ای برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کنند، پس از شکست بزرگ اپوزوسیون خارج‌نشین در ماجراهای سال ۱۴۰۱ و ناکامی در سرد کردن تنور جشنواره‌های فیلم، موسیقی و تئاتر فجر، این بار سراغ نمایشگاه کتاب بیاید و تلاش کند بهار کتاب ایران را خزان کند.

پروژه با زمزمه آغاز به‌کار نمایشگاه کتاب تهران و مبارزه با بی‌حجابی در این رویداد کلید خورد و کاسبان رسانه، مفهوم زیرپوستی تقابل کتاب و حجاب را در دستور کار قرار دادند. بنابراین در پروژه جدید رسانه‌های معاند امنیت و آرامش خانواده‌ها و ایرانیانی هدف قرار گرفته که بناست ساعتی را با یار مهربان در مصلی امام خمینی (ره) بگذرانند.

شبکه‌های مورد اشاره، در ویژه برنامه‌های خبری خود و ترند هشتگ در فضای مجازی، اقدام به فحاشی نسبت به همه اهالی کتاب و نشر کرده‌اند که بنا دارند در نمایشگاه ثبت‌نام کنند. زدن برچسب‌های اتهام و الفاظ تند به اصحاب کتاب، معمولی و عادی‌ترین اقدام این شبکه‌ها در مبارزه با فرهنگ ایران امروز است. به این ‌ترتیب کاسبی تحریم این روزها سمت و سوی فرهنگی، به خود گرفته است. اما نکته مهم این است که با وجود دیدن نمونه‌های تکراری در گذشته و تجربه شکست‌های متوالی اپوزوسیون، این ‌بار هم عده‌ای از داخل، نقش پیاده‌نظام دشمنان را بازی می‌کنند یا خیر؟

شریک دزد و رفیق قافله؟

سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران مانند دوره قبل، در دو بخش حضوری و مجازی برگزار می‌شود و براساس شنیده‌ها عده‌ای از دست‌اندرکاران حوزه نشر بنا دارند در این دوره از آب گل‌آلود ماهی بگیرند. چون درحالی که زمزمه‌هایی مبنی بر عدم حضورشان در بخش حضوری نمایشگاه شنیده می‌شود، ضمن استفاده از یارانه و حمایت‌های خانه کتاب و ادبیات ایران، خواهان حضور در بخش مجازی و استفاده از امکانات این ‌بخش هستند.

ثبت نام در بخش مجازی نمایشگاه باعث می‌شود تسهیلاتی چون پرداخت یارانه هزینه ارسال پستی خرید کتاب توسط خانه کتاب و ادبیات ایران به ناشران اختصاص یابد. البته باید در این‌باره از خانه کتاب و ادبیات توضیحات جویا شد که این تسهیلات امسال هم در این ‌دوره نمایشگاه اعطا می‌شود یا خیر.