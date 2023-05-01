اجرای طرح بیمه «اکمل طلایی» برای بازنشستگان کشوری

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خسروی گفت: اکثر بیماران مراجعه کننده به بیمارستانها که خدمات بستری و جراحی دریافت می‌کنند قشر بازنشسته هستند.

وی افزود: به همین علت در تلاشیم خدمات و شمار مراکز تحت پوشش را ارتقا دهیم و از آن سو به اعضای تحت پوشش درباره نوع و نحوه دریافت خدمات آگاهی دهیم.

مدیرعامل بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ با بیان اینکه آتیه سازان تنها بیمه تکمیلی تخصصی درمان محسوب می‌شود گفت: ما کار تجاری انجام نمی‌دهیم و برحسب قانون و اساسنامه خدمات درمان ارائه می‌کنیم. آتیه سازان مطابق قوانین بالادستی تصویب شد که در حیطه هماهنگی‌ها، برخی اجرا و برخی اجرا نشد تا به سمت تجمیع بیمه‌های تکمیلی حرکت کنیم. اگر تجمیع بیمه‌های پایه و تجمیع بیمه‌های تکمیلی انجام شوند، یک بیمه قوی خواهیم داشت که نقش بسزایی در کاهش مشکلات درمانی مردم خواهد داشت.

خسروی افزود: به عنوان مثال در حال حاضر ۹۰ درصد آنژیو و اعمال جراحی قلب از سوی بیمه‌شدگان آتیه سازان انجام و بخش قابل توجهی از اعمال جراحی در بخش خصوصی توسط آتیه سازان پوشش داده می‌شود. ما بیشتر به دنبال ایفای مسئولیت اجتماعی خود هستیم تا به دنبال سود و زیان باشیم.

وی با اشاره به اینکه در اسفند و فروردین ماه ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به مراکز طرف قرارداد پرداخت کردیم گفت: اکنون رضایت از سوی مراکز طرف قرارداد وجود دارد. همچنین تا تاریخ اول اردیبهشت ماه در تمام قراردادهای آتیه سازان، همه خسارات متفرقه را پرداخت کرده و به روز هستیم.

مدیرعامل بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ با بیان اینکه ۷ میلیون بازنشسته تحت پوشش بیمه تکمیلی آتیه سازان قرار دارند ادامه داد: اکنون اسناد خسارات درمان به صورت الکترونیک از طریق سامانه‌ای دریافت می‌شوند و نیازی به مراجعه حضوری برای ارائه مدارک وجود ندارد. در حوزه سرپایی مراکز طرف قرارداد به طور کامل الکترونیک شده‌ایم. در بخش بستری نیز یک ماه است کار آغاز شده تا بتوانیم در بخش بستری نیز اسناد را به صورت الکترونیک دریافت و سپس رسیدگی و پرداخت کنیم. همچنین اپلیکیشنی به همین منظور راه‌اندازی شده و امکان ارسال اسناد از این طریق نیز میسر است. این اقدام هم کاهش مراجعه حضوری بیمه شدگان را به دنبال دارد و هم به تدریج به سمت کاهش پرونده‌های کاغذی می‌رویم.

خسروی با اشاره به اینکه از مهرماه سال گذشته تاکنون یک میلیون و ۸۰۰ هزار نسخه دریافت شده که یک میلیون از سمت سامانه‌های الکترونیکی تأمین اجتماعی و ۸۰۰ هزار نسخه از سوی سامانه‌های سازمان بیمه سلامت برای ما ارسال و رسیدگی شد اظهار کرد: قراردادهای خوبی منعقد شده که مهمترین آنها قرارداد بازنشستگان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بوده است. در این حوزه خلائی وجود داشت و از هیچ‌گونه بیمه تکمیلی برخوردار نبودند. متولی اصلی، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان است که مناقصه‌ای برگزار و آتیه سازان انتخاب شد.

وی افزود: سه استان پایلوت شدند و قرار است صندوق که دو میلیون و ۸۰۰ هزار عضو دارد همه این افراد را تا پایان خرداد زیر چتر بیمه تکمیلی بیاورد. اگر روستاییان همه تحت پوشش بروند درمان آنها به سطح مطلوبی خواهد رسید.

مدیرعامل بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ ادامه داد: از سال گذشته در حوزه بازنشستگان کشوری طرحی به نام اکمل طلایی را آغاز کردیم که در ۲۳ استان اجرا شده است و دریافت برخی خدمات که در فهرست تعهدات بیمه گذار وجود ندارد را می‌توانند با پرداخت حق بیمه مجزایی دریافت کنند.

خسروی با بیان اینکه ۸۰ درصد مراکز طرف قرارداد معرفی نامه آنلاین صادر می‌کنند و احتیاجی به مراجعه به نمایندگی‌ها وجود ندارد گفت: سال گذشته تمام هدف خود را معطوف به افزایش مراکز طرف قرارداد کردیم و از ۴۲۰۰ به ۶۴۰۰ مرکز طرف قرارداد رسیده‌ایم. بیشترین اعضای تحت پوشش ما بازنشستگان تأمین اجتماعی هستند.

وی درباره جزئیات بیمه اکمل توضیحات بیشتری ارائه داد و اظهار کرد: قرارداد ما با صندوق بازنشستگی حق العمل کاری است و از ماه گذشته برای یکسال دیگر تمدید شد. ما برای بازنشستگان کشوری یک بیمه اکمل هم داریم و مواردی که در تعهدات بیمه تکمیلی شأن نبوده را در بیمه اکمل طلایی قرار دادیم که نرخ‌های متفاوتی بر حسب نوع و میزان تعهدات دارد و در هر استان از زمان آغاز اجرای طرح تا دوماه فرصت ثبت نام داده می‌شود.

وی افزود: ۲۳ استان در سال گذشته به بیمه اکمل پیوستند و امسال تمام استان‌ها افزوده می‌شوند تا بازنشستگان بتوانند تعهداتی که بیمه تکمیلی صندوق ندارد را از طریق بیمه اکمل دریافت کنند. ۱۰۰ درصد حق بیمه اکمل را خود بازنشسته می‌پردازد. کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز از این طرح استقبال کرده و قرار است این خدمت برای بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز در آینده نزدیک ارائه شود و ما آماده هستیم تا این کار را شروع کنیم.